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"Batılı ülkeler konusunda ikiyüzlü"

Devlet Başkanı , Batılı ülkeleri konusundaki politikaları nedeniyle eleştirdi.

Batılı ülkeler mülteciler konusunda ikiyüzlü

Devlet Başkanı , El Cezire televizyonunda yayınlanan bir programda yaptığı konuşmada, "Batılı ülkeleri konusunda ikiyüzlü olmakla" suçladı.

Söz konusu ülkelerin insan hakları konularındaki uygulamalarında kendi çıkarlarına hizmet edenleri seçtiklerini söyleyen Duterte, bu ülkelerin bazı insan hakları konularında gayet uyumlu gibi göründüklerini ancak sonradan konu anlaşmazlıklara geldiğinde bir anda kararlarını değiştirdiklerini kaydetti.

Batı ülkeleri mültecilere yardım etmekte sınıfta kaldığı için ülkesi dolup taşana kadar mülteci kabul edeceklerini belirten Duterte, "Mülteciler her zaman buraya gelebilir. Hepsini memnuniyetle karşılayacağım." dedi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 20:31
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sazo sazo

adamsın be sen adamın dibisin senin gibi bizim reis gibi bikaç tane daha olsa tamamdır bu iki yüzlü AB.ABD.batar gider AB . yi istemiyoruz biz bunlardan daha medeni ve en önemlisi insanız be bunlar kan emici

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cevapla 19.11.2016 22:55
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