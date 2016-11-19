Batılı ülkeler mülteciler konusunda ikiyüzlü

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, El Cezire televizyonunda yayınlanan bir programda yaptığı konuşmada, "Batılı ülkeleri mülteciler konusunda ikiyüzlü olmakla" suçladı.
Söz konusu ülkelerin insan hakları konularındaki uygulamalarında kendi çıkarlarına hizmet edenleri seçtiklerini söyleyen Duterte, bu ülkelerin bazı insan hakları konularında gayet uyumlu gibi göründüklerini ancak sonradan konu anlaşmazlıklara geldiğinde bir anda kararlarını değiştirdiklerini kaydetti.
Batı ülkeleri mültecilere yardım etmekte sınıfta kaldığı için ülkesi dolup taşana kadar mülteci kabul edeceklerini belirten Duterte, "Mülteciler her zaman buraya gelebilir. Hepsini memnuniyetle karşılayacağım." dedi.
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adamsın be sen adamın dibisin senin gibi bizim reis gibi bikaç tane daha olsa tamamdır bu iki yüzlü AB.ABD.batar gider AB . yi istemiyoruz biz bunlardan daha medeni ve en önemlisi insanız be bunlar kan emici
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