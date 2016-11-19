Belçika'da yaşayan Türkler, terörü lanetlemek ve demokrasiye destek vermek için başkent Brüksel'de büyük bir gösteri düzenledi.

"Teröre Lanet, Demokrasiye Davet" adıyla yapılan gösteri, başkent Brüksel'de AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve Belçika ulusal marşının okunmasıyla başlayan gösteriye, binlerce kişi katıldı.





Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olanların isimleri okunarak anıldığı gösteride, "Terörü desteklemeyi bırakın" yazan dev bir pankarta yer verildi. Türk bayrağı taşıyan göstericiler de sık sık "Avrupa şaşırma, sabrımız taşırma", "Her Türk asker doğar" sloganları attı.

Gösteriye, Avrupa Türk-İslam Birliği (ATİB), İHH Belçika, Türk Dernekler Birliği (UTV), Semerşah Vakfı, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Diyanet Vakfı, Uluslararası Türk İşadamları Derneği (UTİAD), Milli Görüş, Hayrat Vakfı, Brüksel Aile Danıșma Merkezi (FAMİS), Belçika Emirdağlılar Derneği ve Belçika Trabzonlular Derneği destek verdi.





Gösteride, katılımcı sivil toplum kuruluşları adına okunan basın açıklamasında ise AB ve Belçika'dan beklentiler dile getirildi.

Katılımcıların demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, hukuka olan bağlılıklarını teyit etmek ve endişelerini belirtmek için toplandıkları belirtilen açıklamada, "Avrupa'nın bugün, huzurunun ve refahın güvencesi olan değerlere sırt çevirme noktasına gelmiş bulunmasını üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Bu kötü gidişe karşı sesimizi yükseltmenin, büyük Avrupa ailesinin bir parçası olan bizlerin hakkı olduğuna inanıyoruz." denildi.





"AVRUPA, DÜNYAYA TELKİN ETTİĞİ DEĞERLERE KENDİSİ MUHTAÇ HALİNE GELDİ"

AB'den ve Avrupa ülkelerinden beklentilerinin, demokrasinin, insan haklarının, meşru yönetimlerin yanında yer alması olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Bunun yolu da terör örgütlerine ve onları destekleyen herkese ve her kuruluşa karşı ilkeli bir duruş sergilemekten geçiyor. Kendi oluşturduğu terör örgütü listesine kendisi riayet etmeyen bir AB ve Belçika devletinin kimseye söyleyecek sözü kalmaz. Demokrasiyle terörün, terör örgütlerin ve teröristleri destekleme anlayışın bir arada yaşayabilmesi mümkün değildir. PKK terör örgütünün acımasızca katlettiği, mağdur ettiği insanlar yerine teröristlerin safında yer alan Avrupa, dünyaya telkin ettiği değerlere kendisi muhtaç haline gelmiş demektir. Belçika'yı ve AB'yi terör ve demokrasi karşısındaki duruşlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz."





Öte yandan Belçika polisi, gösteri devam ederken alandan çıkmak isteyenlerin Türk bayraklarını çıkarmasını istedi. Perşembe günü terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarına müdahale etmeyen Belçika polisinin bu tavrı tepki çekti.