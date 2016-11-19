Almanya'nın Münih kentinde yerel halkın sığınmacıların gürültüsünden rahatsız olmaması amacıyla Berlin Duvarı'na benzetilen bir duvar inşa ediliyor.

Ulusal basında yer alan haberlerde, 55 bin kişinin yaşadığı Münih'in Neuperlach Süd ilçesinde bulunan sığınmacı yurdunun 25 metre uzaklığında yaklaşık 4 metre yükseklik ve 100 metre uzunluğunda örülen duvarın amacının çevrede yaşayan sakinleri gürültüden korumak olduğu iddia edildi.

160 kişilik kapasitesi bulunan kampta genel olarak genç sığınmacılar yaşayacağı için çevre sakinleri dilekçe vererek kamp ile meskun mahal arasına bir duvar örülmesini istemişti.

Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 27 yıl sonra Almanya'da tekrar böyle bir duvar yapılması tepkileri de beraberinde getirdi.

Neuperlach Süd ilçesinin başkan yardımcısı Guido Bucholtz, "Duvarı ilk gördüğümde korktum. Bu gerçekten çok saçma bir şey. Duvarın yüksekliği çok fazla." ifadesini kullandı. Bucholtz eyalet hükümetinin kararı ile yapılan duvarı yerel yönetim olarak olumlu karşılamadıklarını belirtti.

Almanya dışında farklı ülkelerde de eleştirilere neden olan duvarın yapımının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Münih'teki duvarın 1961 yılında örülen ve 1989 yılında yıkılan Berlin Duvarı'ndan 40 santim daha yüksek olduğu ifade edildi.