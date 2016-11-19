14’lük uyanık para basıyor

İngiliz Harvey Millington (14) genç yaşına rağmen yenilikçi bir fikirle milyoner oldu. Harvey, unutkan araçsürücülerinin vergi cezası almamalarıiçin vergilerini ne zaman ödemelerigerektiğine dair kağıttan fişlerhazırladı. İşe başladığı ilk haftada400 civarında sipariş aldı. Harveygeçen yıl binlerce hatırlatma fişi sattıve elde ettiği kârla satın aldığı birarazi sayesinde 2 milyon sterlinden (yaklaşık 8.2 milyon TL) fazla gelir sağladı.
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