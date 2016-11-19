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14’lük uyanık para basıyor

14’lük uyanık para basıyor
İngiliz (14) genç yaşına rağmen yenilikçi bir fikirle milyoner oldu. Harvey, unutkan araç sürücülerinin vergi cezası almamaları için vergilerini ne zaman ödemeleri gerektiğine dair kağıttan fişler hazırladı. İşe başladığı ilk haftada 400 civarında sipariş aldı. Harvey geçen yıl binlerce hatırlatma fişi sattı ve elde ettiği kârla satın aldığı bir arazi sayesinde 2 milyon sterlinden (yaklaşık 8.2 milyon TL) fazla gelir sağladı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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