Trump'ın geçiş ekibi yetkilisinin Reuters'e yaptığı açıklamaya göre Pompeo da Trump'ın CIA Direktörlüğü için önerdiği adaylık teklifini kabul etti.

3 dönemdir Kansas eyaletinin Kongre üyeliğini yapan Pompeo ABD Kara Harp Okulu ve Harvard Hukuk mezunu. Pompeo ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aday adaylarından olan Marco Rubio'yu destekliyordu.

ADALET BAKANINI DA BELİRLEDİ

İki ay sonra başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump, Adalet Bakanlığı koltuğunu da, seçim kampanyasında en büyük destekçileri arasında yer alan senatör Jeff Sessions'a teklif etti.

Daha önce Ulusal Güvenlik Danışmanı görevinin önerildiği Korgeneral Michael Flynn'in de bu görevi kabul ettiği yine Trump'ın ekibindeki yetkili tarafından açıklandı.