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'tan kararı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald 'ın Direktörü olarak Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Mike Pompeo'yu aday gösterdiği açıklandı.

Trumptan CIA kararı

'ın geçiş ekibi yetkilisinin Reuters'e yaptığı açıklamaya göre Pompeo da Trump'ın Direktörlüğü için önerdiği adaylık teklifini kabul etti.

3 dönemdir Kansas eyaletinin Kongre üyeliğini yapan Pompeo ABD Kara Harp Okulu ve Harvard Hukuk mezunu. Pompeo ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aday adaylarından olan Marco Rubio'yu destekliyordu.

ADALET BAKANINI DA BELİRLEDİ
İki ay sonra başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump, Adalet Bakanlığı koltuğunu da, seçim kampanyasında en büyük destekçileri arasında yer alan senatör Jeff Sessions'a teklif etti.

Daha önce Ulusal Güvenlik Danışmanı görevinin önerildiği Korgeneral Michael Flynn'in de bu görevi kabul ettiği yine Trump'ın ekibindeki yetkili tarafından açıklandı.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 18:10
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