Teröristbaşı Gülen'i titretecek teklif!

ABD Başkanlığına seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın, kampanya döneminde yakın ekibinde yer alan 57 yaşındaki emekli Korgeneral Michael Flynn'e "ulusal güvenlik danışmanlığı" görevini önerdiği iddia edildi.

ABD medyasında yer verilen haberlere göre, Trump'ın "geçiş süreci" ekibinden birisi, Trump'ın Korgeneral Flynn'e Beyaz Saray'da ulusal güvenlik danışmanlığı pozisyonu için teklif götürdüğünü belirtti.

Flynn'in teklifi kabul edip etmediği henüz bilinmiyor ancak Trump'ın "geçiş süreci" ekibine yakın kişilerin, Flynn'in söz konusu görevi en iyi şekilde yapabileceğini dile getirdiği bildirildi.

IRAK VE AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPTI

Trump'ın kampanya sürecinde "güvenlik ve istihbarat başdanışmanı" olarak görev yapan Flynn, daha önce Afganistan ve Irak'ta da bulunmuş "deneyimli bir asker" olarak biliniyor.

Flynn'in görevi kabul etmesi halinde Kongre onayına gerek duyulmayacak olması, emekli korgeneralin göreve başlama sürecini hızlandırabilir.

Adı Savunma Bakanlığı için de geçen Flynn'in bu göreve gelebilmesi için emekliliğinin üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Buna göre, 2014 yılında ordudan emekli olan Flynn'in, en az 5 yıl daha beklemesi gerekebilir ancak Kongrenin ilgili maddeyi geçici olarak ötelemesi durumunda Flynn'in bakan olabilmesinin yolu da açılabilir.

Halen başkanlık koltuğunda oturan Barack Obama döneminde Flynn, Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü olarak görev yaparken 2014 yılında işine son verilmişti.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'E İLİŞKİN MAKALE YAZMIŞTI

Emekli Korgeneral Flynn, kısa bir zaman önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin de bir yazı kaleme almıştı.

Flynn yazısında, "Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladinine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?" yorumunu yapmıştı.