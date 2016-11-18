İngiliz polisi, ülkede yasaklı olan terör örgütünün flamalarıyla elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açıldığı ve Türkiye karşıtı sloganların atıldığı gösterilere İçişleri Bakanlığı tarafından önceden belirlenen suç unsurları oluştuğu halde müdahale etmedi.

Londra Polis Teşkilatı, AA muhabirinin sorularına verdiği yazılı cevapta yasaklı örgütlerin gösterilerine izin verilmediğini belirtti.

Teşkilat, 6 Kasım'da Kuzey Londra'daki Green Lanes'te yapılan yürüyüşün gelişigüzel geliştiğini ve söz konusu yürüyüşten haberleri olmadığını ileri sürdü.

GELİŞİGÜZEL DEĞİL PLANLI

Ancak geçen hafta sonu Londra'nın merkez bölgesinde yapılan ve yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş, polisin açıklamasıyla çelişiyor.

Polis açıklamasında gelişigüzel geliştiği belirtilen yürüyüş için sosyal medya platformlarında yaklaşık bir hafta boyunca ilan verilmişti.

İngiliz polisinin gözetimi altındaki grup, Parlamento Meydanı'nda toplandıktan sonra Regent Sokağı üzerinden yürüyerek şehrin en merkezi noktalarından Picadilly Circus'a ulaşmış ve burada basın bildirisi okumuştu.

Gösteri sırasında bir polis aracının katılanların önünden giderek yürüyüşün istikametini belirlediği, motosikletli polislerin de trafiği keserek PKK yandaşlarına yol açtığı görülmüştü.

İngiliz İçişleri Bakanlığının internet sitesinde mevcut bulunan yasaklı terör örgütleri listesi ve terör suçları kapsamıyla ilgili açıklamalar, İngiliz polisinin PKK yandaşlarına yaklaşımını onaylamayan bir nitelik taşıyor.

Bakanlığın sitesinde yer alan ifadelerde "Yasaklı bir örgütün faaliyetlerine destek için toplantı düzenlemek, yönetmek ya da herhangi bir şekilde yardımcı olmak" açıkça suç unsuru olarak belirtiliyor.

Yine aynı ifadelere göre, "Kamu alanında bir kişinin, yasaklı örgütün üyesi ya da destekçisi olduğuna dair açık şüphe uyandıracak şekilde giysi ya da nesne sergilemesi" de suç unsuru oluşturuyor.

POLİS, TEPKİSİZ KALIYOR

İngiliz İçişleri Bakanlığının yasaklı terör örgütleri sayfasındaki açık ve anlaşılabilir ifadelere rağmen İngiliz polisinin, gösterilerde sözde PKK flamaları ve elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açılmasına tepkisiz kaldığı gözlemleniyor.

PKK yandaşlarının gösterileri başkent Londra'da ve diğer kentlerde polisin herhangi bir engellemesi olmadan ve hafta sonu yaşanan örnekte olduğu gibi polisin göstericilere kolaylık sağlamasıyla devam ediyor.

Londra Polis Teşkilatı, AA muhabirine gönderdiği ikinci e-mailde göstericiler ile polisin cumartesi günü yapılan yürüyüşten önce güzergah ve yürüyüş konusunda önceden görüştüğünü ifade etti.

Yürüyüşe katılanların terör örgütü bayraklarını taşıdıkları görüldüğü halde e-mailde eylemin barışçı bir gösteri olduğu ve herhangi yasaklı bir örgütün bayrağının açıldığı şeklinde polise bilgi ulaşmadığı belirtildi.

Teşkilat, yürüyüş yapanların "Kürt toplumu üyelerinden oluştuğunu, yasaklı grup olmadığını" da ileri sürdü.

EĞİTİM YETERSİZLİĞİ

Bu arada terör ve organize suçlar uzmanı David Videcette, polisin bu tür eylemlerdeki tavrının eğitim yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi.

Eskiden polisin terörle mücadele biriminde görev yapan Videcette, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz polisinin PKK flamasının neye benzediğini bildiğinden dahi emin olmadığını, bu konuda polisin yeterli eğitimi bulunmadığını kaydetti.

Videcette, "PKK İngiltere'de yasaklı bir örgüttür ve DEAŞ ya da el Kaide gibi diğer terör örgütleriyle aynı muameleye tabi tutulmaktadır. Öyle hissediyorum ki bu, genelde eğitim ya da İngiltere'deki yasaları anlamadaki eksiklikten kaynaklanmakta... Birçok polis memurunun PKK flamasının neye benzediğine dair fikirleri olduğu konusunda ciddi şüphelerim var. Bu da herhangi bir gösteri sırasında bu konu ile ilgilenmeyi güç kılıyor." diye konuştu.

PKK'nın flamaları açıldığında polisin bu duruma müdahale etmesi gerektiğine dikkati çeken Videcette, "Gösteriler sırasında DEAŞ flaması açıldığında nasıl müdahale etmek gerekiyorsa PKK flaması görüldüğünde de polis kuvvetleri harekete geçmelidir. Ama üzücü şekilde bu müdahalenin yapılmadığı görülüyor. Bu, İngiliz polis kuvvetleri için bir eğitim meselesidir." dedi.

PKK yandaşlarının son iki haftada düzenlediği gösterilerde 2 Türk vatandaşı darp edildi, bir İngiliz polisi de başından yaralandı.

PKK yandaşları, geçen hafta da Kuzey Londra'daki Diyanet Camii'nin camlarını kırdı ve duvarlarına örgütün adını yazdı.

Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK, 2001 yılından bu yana İngiltere'nin yasaklı terör örgütleri listesinde de bulunuyor.

Şilan Özçelik adlı İngiliz vatandaşı, 2015'in ekim ayında PKK ile ilgili terörizm suçları nedeniyle 21 ay hapis cezasına çarptırılarak ülkede PKK terör örgütü ile ilgili suçlardan hapis cezası alan ilk kişi olmuştu.