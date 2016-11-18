ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde, Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Savunma Bakanlığı İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marcel Lettre ve Savunma Bakan Yardımcısı Robert Work'un katıldığı ABD ulusal güvenliğiyle ilgili oturuma Pentagon'un "Wikipedia skandalı" damga vurdu.

Oturumda Komite Başkanı California Vekili Devin Nunes, Pentagon tarafından Kongreye 21 Mart tarihinde sunumu yapılan bazı belgelerde açık kaynak olan ve "internet ansiklopedisi" olarak tanımlanan Wikipedia'nın doğrudan kullanılıp kullanılmadığını sordu.

Komite üyelerine konuyu açıklamakta zorlanan güvenlik bürokrasisi yetkilileri, Wikipedia'nın Pentagon çalışanları tarafından ne ölçüde kaynak olarak kullanıldığını net olarak bilmediklerini söyledi.

Nunes, oturumda hazır bulunanlara, biri 21 Mart'ta Kongreye sunulan, diğeri ise Wikipedia'nın konuyla ilgili belgelerinin yer aldığı iki dökümanın dağıtılmasını istedi.

"BUNUN İNTİHAL OLDUĞUNUN FARKINDA MISINIZ?"

Her iki belgede de aynı bilgilerin yer aldığına işaret eden Nunes, Bakan Yardımcısı Work'a hitaben, "(Kongredeki) komite üyelerine sunduğunuz bu belgenin önemli bir bölümünün Wikipedia'dan intihal olduğunun farkında mısınız?" sorusunu sordu.

Söz konusu belgedeki bilgilerin Wikipedia'dan alındığını bilmediğini kaydeden Work, "Şu anda gerçekten şaşırdım." diyerek konuyu ciddi bir şekilde araştıracağını belirtti.

Wikipedia'nın çoğunlukla lise öğrencilerinin ev ödevleri için kullandığı açık bir kaynak olduğuna işaret eden Nunes, Wikipedia'dan alınan bir bilginin doğrudan Kongre önüne getirilmesinin yanlış olduğu değerlendirmesini yaptı.

21 Mart'ta Ulusal İstihbarat Direktörü Clapper ile Savunma Bakan Yardımcısı Work, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki oturumda, Pentagon'un İngiltere'deki Croughton Hava Üssü'ne kurmak istediği istihbarat analiz kompleksi için sunum yapmıştı.