İslamabad Yüksek Mahkemesi, FETÖ'cülerin hükümet tarafından alınan "20 Kasım'a kadar ülkeyi terketmeleri" kararı hakkında yaptıkları itiraz başvurusunu, "yetkisiz olduğu" gerekçesiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme, Pakistan'daki "PakTurk" adı altında faaliyet gösteren FETÖ okullarında çalışan Türklerin "vize uzatma" talebinin yargının alanına girmediğini gerekçe göstererek iade etti. Mahkeme, FETÖ'cülere adres olarak daha önce vize bşvurularını yenilemeyen İçişleri Bakanlığını gösterdi.

Duruşmada hazır bulunan İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, "PakTurk mensuplarının vizesinin 9 Eylülde sona erdiği, ancak kendilerine bir vize uzatma talebi gelmediğini" söylediği öğrenildi.

AA muhabirinin hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, "İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın bir 'kamu tasarrufu' olduğu ve bu konuda yargının yetkisinin bulunmadığı" ifade edildi. Pakistan kanunlarına göre, bir yabancının vizesi bittikten sonra, sürenin uzatılıp uzatılmayacağına yargı karar veremiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günkü Pakistan ziyareti öncesi, FETÖ okullarında görevli 108 öğretmenin aileleriyle ülkeden ayrılması istenmişti.

İçişleri Bakanı Çodri Nisar Ali Han, toplamda 400 kişiyi bulan bu kimselerin 5 gün içinde ülkeyi terk etmesini beklediklerini açıklamıştı.