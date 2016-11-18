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Kışkırtıcı elbise 3 milyon $

Kışkırtıcı elbise 3 milyon $
ABD'li efsane film yıldızı 'nun 1962 yılında giydiği "Kışkırtıcı" adlı elbise, 3 milyon dolara satışa çıkarıldı. Monroe, 2 bin 500 kristal taşlı, ten rengi ince zarif elbiseyi, Kennedy'nin doğum günü için düzenlenen etkinlikte giymişti.
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