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İlaçlı gazoza karşı

İlaçlı gazoza karşı oje
ABD'nin Kuzey Carolina Üniversitesi'nden mezun 4 mühendis, kadınları cinsel taciz ve tecavüzden kurtaracak özel bir geliştirdi. Oje, içkiye batırıldığında içinde uyuşturucu ya da bayıltıcı kimyasallar tespit ederek renk değiştiriyor. 2017'de piyasaya çıkacak olan ojeyi süren kadınlar, içkiye parmaklarını daldırarak test yapalibecek.
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