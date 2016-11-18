Yol Durumu
  1. Beyaz evden Beyaz Saray’a
  2. Akdeniz'de göçmen faciası

Frida bulundu!

Frida bulundu!
Meksikalı ressam 'nun 'Kolyeli Kız' isimli resmi, New York'ta açık artırmayla satılacak. Kahlo'nun eşi Diego Rivera tarafından bir kadına verilen 1929 tarihli resim Kaliforniya'daki bir yatak odasında ortaya çıkmıştı. Öte yandan İsviçre'de düzenlenen açık artırmada 'Gökyüzü Mavisi' elmas 17.1 milyon dolardan satıldı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar