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Beyaz evden Beyaz Saray’a

First Lady ’ın Slovenya’daki küçük bir beyaz evden Beyaz Saray’a giden yolculuğunu, moda fotoğrafçısı Stane Jerko anlattı: İnce ve uzun bacaklı bir kızdı. Bu kadar başarılı olacağını düşünmemiştim...

Beyaz evden Beyaz Saray’a
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi , bir moda defilesini izlerken uzun bacaklı ve ince zarif bir kız görünümüyle keşfedildi. Melania'nın hayatı, 16 yaşında lise öğrencisiyken tesadüfen döndü. Moda fotoğrafçısı Stane Jerko, onu moda defilesinde merdiven üstünde mankenleri izlerken gördüğünü anlattı: "Uzun boylu, ince, uzun bacaklı bir kız gördüm. Dikkatimi çekti. Kendimi tanıttım ve fotoğrafını çekmek istediğimi söyledim. Telefon numaramı verdim, onun telefon numarasını aldım. Bir hafta sonra beni aradı. Stüdyoya çağırdım. Fotoğraflarını çektim. Bir ay sonra, farklı kıyafetler grubunda bir kez daha çekim yaptık. Bu fotoğraflar daha iyi çıktı. Kendime, 'galiba harika bir model buldum' dedim. Ama bu kadar başarılı olacağını tahmin etmedim" dedi. Melania'nın ilk kariyer atılımı 1992'de, 22 yaşındayken Slovenya'nın "Yılın Bakışı" yarışmasında geldi. Bu yarışmada ikinci geldi. Kendisine güvenmeye başladı. Paris ve Milano'da iş aradı. Ardından 1996'da New York'a gitti ve üç yıl sonra yolları Donald Trump'la keşişti. Şimdi Beyaz Saray'a giren güzel olarak kayıtlara geçti. Çocukluk arkadaşı Mirjana Jelancic, Melania'yı "Ona Slovenya çok küçük geliyordu. Çocukken bile hırsları vardı. Dürüsttü, eşitlikten yanaydı. Çizim ve boyamayı seven sanatsal bir ruha sahipti" diye anlattı.


Stane Jerko, 1986'da Melania'nın bu fotoğraflarını çekerek ünlü olmasını sağladı.


Slovenya'da 1992'de "Yılın Bakışı" adlı yarışmada ikinci olarak adını duyuran Melania, Paris ve Milano'ya gidip iş aradı. 1996'da ABD'ye geçince First Lady'liğe giden yolu açıldı.
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