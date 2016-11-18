Avrupa'daki Türkler teröre karşı meydanlarda olacak

Avrupa'da yaşayan Türkler, terörü lanetlemek ve demokrasiye destek için gösteriler düzenleyecek.

Türkiye'ye yönelik eleştiriler Avrupa'daki Türkleri harekete geçirdi. Türk sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, "Teröre Lanet, Demokrasiye Davet" adıyla ortak gösteri düzenleme kararı aldı. Duyuru pankartında, "PKK=PYD=YPG=DEAŞ= FETÖ" ifadesine yer verillen gösteriler, cumartesi günü Almanya, Belçika ve Hollanda'da gerçekleştirilecek.

Belçika'daki gösteride, Avrupa Türk-İslam Birliği (ATİB), İHH Belçika, Türk Dernekler Birliği (UTV), Semerşah Vakfı, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Diyanet Vakfı, Uluslararası Türk İşadamları Derneği (UTİAD), Milli Görüş, Hayrat Vakfı, Brüksel Aile Danıșma Merkezi (FAMİS), Belçika Emirdağlılar Derneği ve Belçika Trabzonlular Derneği üyeleri yer alacak. Gösteri, başkent Brüksel'de, AB binalarının yanındaki La Loi Caddesi'nde yapılacak.

"BÖYLE BİR TEPKİYE, BÖYLE BİR GÖSTERİYE İHTİYAÇ VAR"

Uluslararası Türk İşadamları Derneği (UTİAD) Genel Başkanı Mustafa Akgün, üyeler olarak hem katılarak hem de maddi destek vererek gösteride yer alacaklarını kaydederek, "Avrupa'da yaşayan Türkler, gerçeklerle ilgisi olmayan eleştiriler ve teröre verilen destek nedeniye kızgın. O yüzden de şu an gerçekten böyle bir tepkiye, böyle bir gösteriye ihtiyaç var." dedi.

"CEVAP NİTELİĞİNDE BİR DURUŞ SERGİLEMEK İSTEDİK"

FAMİS Başkanı Tekin Deniz, Türkiye'ye karşı büyük büyük bir propaganda ve karalama kampanyası olduğunu ifade ederek, "Bu karalama kampanyası çok maksatlı ve belli merkezler tarafından profesyonel bir şekilde yürütülüyor. Bunun yanında Türkiye düşmanı PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi ne kadar terör örgütü varsa Türkiye'yi yavaşlatmak için büyük bir gayret içinde. Biz de buna karşı Avrupa'nın başkenti Brüksel'de cevap niteliğinde bir duruş sergilemek istedik. O yüzden diğer STK'larla birlikte böyle bir gösteride yer alacağız." diye konuştu.

"VATANINI, MİLLETİNİ SEVEN HERKESİ MEYDANDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Semerşah Vakfı Belçika Temsilcisi Mustafa Çörekçioğlu, Türkiye'yi, Türk halkını ve devletini sahiplenmek için gösteride yer alacaklarını belirterek, "Vatanını, milletini seven herkesi o gün gösteriye davet ediyoruz, meydanda görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ise, Türkiye'yi sevenlerin son günlerde yaşananlar karşısında kendiliğinden bir araya gelme ihtiyacı hissettiğini, bunu önemli bulduklarını söyledi. AK Parti Brüksel Temsilciği olarak gösterinin düzenlenmesinde yer almadıklarını ancak cumartesi günü kendisinin meydanda olacağını belirten Açıkgöz, terör unsurlarının rahatça faaliyet alanı bulmaları nedeniyle Avrupa'ya karşı Türkiye'de çok büyük tepki olduğunu ifade etti.