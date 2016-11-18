Almanya'da camilere yönelik saldırılar devam ediyor. Son saldırı Kuzey Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Stade kentinde yaşandı. Stade'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Ulu Camiye dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıldı. Gece yarısı saat 03.00 sıralarında yapılan çirkin saldırıda caminin camları kırıldı, duvarlarına boyalar atıldı ve intikam yazıları yazıldı. Caminin duvarlarının yanı sıra camii camlarına da nefret sözleri içeren yazılar yazıldı. Bützfleth semtinde bulunan camiye yapılan saldırı polisi de harekete geçirdi. Olay yerine giden emniyet mensupları saldırıyla ilgili inceleme yaptı ip ucu aradı. Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, konuyla ilgili bilgisi olanların 04141-102215 numarayı aramaları istendi. Polis yapılan saldırı nedeniyle camide yüzlerce Euroluk maddi zararın da meydana geldiğini açıkladı.