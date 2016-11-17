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Turkish güzel!

’a güzelliği ile Beyaz Saray’ın kapılarını açan kuaförü Mordechai Alvow, herkesin merak ettiği sırrını açıkladı: Ailem Türk asıllı. Anneannemin oradan gelen bitkilerle hazırladığı iksiri First Lady’ye uyguladım ve işe yaradı...

Turkish güzel!
ABD'deki seçim yarışı sırasında kadar eşi da ilgi odağı oldu. Çiçeği burnunda First Lady'ye görüntüsüyle Beyaz Saray'ın kapılarını açan İsrailli kuaförü Mordechai Alvow da artık en az onun kadar ünlü. Tüm kadınların merak ettiği Alvow, güzellik sırlarını açıkladı. Dünyaya adını duyuran kuaförün New York'ta 'Yarok Beauty Kitchen' adında bir salonu var. Yıllardır Trump'ın kadınlarına hizmet verdiğini söyleyen Mordechai Alvow, Jaffa'da doğduğunu ve ailesinin Türk asıllı olduğunu belirtti. Alvow, Yarok markasıyla cilt ve saç ürünleri olduğunu belirterek şunu söyledi: "Ben anneanenim iksirini kullanıyorum. Jaffa'daki evimizin bahçesinde Türkiye'den gelen bitkileri yetiştirip, krem yapardı. Ben de onları kullanıyorum. Evimzide hiç konserve tükettiğimizi hatırlamıyorum. Annem Türk ve İsrail mutfağını yaşattı. Benim için doğallık son derece önemli. Melania Trump'la bu kadar iyi anlaşmamızın nedeni de bu. Bir dergi çekimi için onunla ilk tanıştığımızda makyajsızdı ve saçında bir havluyla karşıma çıktı. Hiç kapris yapmadı. Sonra da çalışmaya başladık. Ben ona en çok at kuyruğunu yakıştırıyorum." Ivanka'ya hatta 10 yaşındaki Barron'a bile hizmet veren Alvow, sadece Donald Trump'ın saçını hiç kesmediğini söyledi. Melania Trump'ın saçlarına özel bir yağ karışımı hazırladığını belirten ünlü kuaför "Onu asıl parlatan asil ve özgüvenli duruşu" diye konuştu.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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