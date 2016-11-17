Turkish güzel!

Melania Trump’a güzelliği ile Beyaz Saray’ın kapılarını açan kuaförü Mordechai Alvow, herkesin merak ettiği sırrını açıkladı: Ailem Türk asıllı. Anneannemin oradan gelen bitkilerle hazırladığı iksiri First Lady’ye uyguladım ve işe yaradı...
ABD'deki seçim yarışı sırasında Donald Trump kadar eşi Melania Trump da ilgi odağı oldu. Çiçeği burnunda First Lady'ye görüntüsüyle Beyaz Saray'ın kapılarını açan İsrailli kuaförü Mordechai Alvow da artık en az onun kadar ünlü. Tüm kadınların merak ettiğiAlvow, güzellik sırlarını açıkladı.Dünyaya adını duyurankuaförün New York'ta 'YarokBeauty Kitchen' adında bir salonu var. Yıllardır Trump'ın kadınlarına hizmet verdiğini söyleyen Mordechai Alvow, Jaffa'da doğduğunu ve ailesinin Türk asıllı olduğunu belirtti. Alvow, Yarok markasıyla cilt ve saç ürünleri olduğunu belirterek şunu söyledi: "Ben anneanenimiksirini kullanıyorum. Jaffa'daki evimizinbahçesinde Türkiye'den gelen bitkileriyetiştirip, krem yapardı.Ben de onları kullanıyorum. Evimzide hiç konserve tükettiğimizi hatırlamıyorum. Annem Türk ve İsrail mutfağını yaşattı. Benim için doğallık son derece önemli. Melania Trump'la bu kadar iyi anlaşmamızın nedeni de bu. Bir dergi çekimi içinonunla ilk tanıştığımızda makyajsızdıve saçında bir havluyla karşıma çıktı.Hiç kapris yapmadı. Sonra da çalışmayabaşladık. Ben ona en çok at kuyruğunuyakıştırıyorum." Ivanka'ya hatta10 yaşındaki Barron'a bile hizmetveren Alvow, sadece Donald Trump'ınsaçını hiç kesmediğini söyledi. Melania Trump'ın saçlarına özel bir yağ karışımı hazırladığını belirten ünlü kuaför "Onu asıl parlatan asil ve özgüvenli duruşu" diye konuştu.
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