Trump’ın ilk kaçamağı

Tüm tahminleri yerle bir ederek ABD Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, önceki gece peşindeki basın ordusunu atlatarak, ailesiyle birlikte yemeğe gitti. Gazeteciler "Başkan bu gece Trump Tower'da kalacak" denilerek, evlerine gönderildikten sonra, Trump ailesiyle dışarı çıktı. Trump'a, eşi Melania, kızıIvanka, damadı Jares Kushner, oğluEric, onun eşi Lara, oğlu Don Jr. veeşi Vanessa ile en küçük kızı Tiffanyeşlik etti. Aile 12 araçlık konvoylaTrump ve Melania'nın düğünyemeğini de yaptıkları 21 Clubadlı et lokantasına gitti. Tesadüfen restoranda bulunan Bloomberg muhabiri, Trump'ın fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. ABD Başkanı Trump, restorandaki yerine doğru giderken videoya alındı. O sırada Trump'ın patronlara "Vergilerinizi düşüreceğiz, endişelenmeyin" esprisi yaptığı duyuldu.
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