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Trump’ın ilk kaçamağı

Trump’ın ilk kaçamağı
Tüm tahminleri yerle bir ederek ABD Başkanı seçilen Cumhuriyetçi , önceki gece peşindeki basın ordusunu atlatarak, ailesiyle birlikte yemeğe gitti. Gazeteciler "Başkan bu gece Trump Tower'da kalacak" denilerek, evlerine gönderildikten sonra, Trump ailesiyle dışarı çıktı. Trump'a, eşi Melania, kızı Ivanka, damadı Jares Kushner, oğlu Eric, onun eşi Lara, oğlu Don Jr. ve eşi Vanessa ile en küçük kızı Tiffany eşlik etti. Aile 12 araçlık konvoyla Trump ve Melania'nın düğün yemeğini de yaptıkları 21 Club adlı et lokantasına gitti. Tesadüfen restoranda bulunan Bloomberg muhabiri, Trump'ın fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. ABD Başkanı Trump, restorandaki yerine doğru giderken videoya alındı. O sırada Trump'ın patronlara "Vergilerinizi düşüreceğiz, endişelenmeyin" esprisi yaptığı duyuldu.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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