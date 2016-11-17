Teröristbaşını parlamentoda konuşturacaklar

İngiltere bir yandan Türkiye ile müttefik gözükürken bir yandan teröre desteğini esirgemiyor. İngiltere'de Kürt meselesi üzerine çalışmalarını sürdüren Centre for Kurdish Progress, PKK'nın Suriye kolu olan terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim ile İngiltere Parlamentosu'nda bir toplantı düzenliyor.

PYD elebaşı Müslim Suriye'de savaş sonrası Kürtlerin beklentilerinin ne olduğu ve bu geçiş sürecinin nasıl gerçekleşeceğine dair konuşacak. 22 Kasım Salı akşamı gerçekleşecek toplantının ev sahipliğini İskoç Milletvekil Natalie McGarry üstleniyor