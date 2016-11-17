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Teröristbaşını parlamentoda konuşturacaklar

'den teröre açık destek. 'nın Suriye'deki kolu olan terör örgütünün elebaşı , İngiliz parlamentosunda konuşacak.

Teröristbaşını parlamentoda konuşturacaklar

bir yandan Türkiye ile müttefik gözükürken bir yandan teröre desteğini esirgemiyor. İngiltere'de Kürt meselesi üzerine çalışmalarını sürdüren Centre for Kurdish Progress, 'nın Suriye kolu olan terör örgütü 'nin elebaşı ile İngiltere Parlamentosu'nda bir toplantı düzenliyor.

PYD elebaşı Müslim Suriye'de savaş sonrası Kürtlerin beklentilerinin ne olduğu ve bu geçiş sürecinin nasıl gerçekleşeceğine dair konuşacak. 22 Kasım Salı akşamı gerçekleşecek toplantının ev sahipliğini İskoç Milletvekil Natalie McGarry üstleniyor
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 19:02
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