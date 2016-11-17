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Obama Komşu’yu karıştırdı

Obama Komşu’yu karıştırdı
Yunanistan'ın başkenti 'da ABD Başkanı 'nın ziyaretine karşı gösteri düzenleyen aşırı sol gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Obama'nın Başbakan Aleksis Çipras ile basın toplantısı düzenlediği saatlerde, ABD karşıtı gösteri düzenleyen yaklaşık 7 bin kişilik grup, kent merkezine çıkan Panepistimio Caddesi'nde polis kordonunu aşmaya çalıştı. ABD Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen göstericiler, sopa ve molotof kokteyliyle polise saldırırken, Yunan polisi gruptakilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yunanistan'daki solcular arasında, 1967-74 yılları arasında ülkeyi yöneten cuntayı desteklediği gerekçesiyle ABD'ye tepki yaygın.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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