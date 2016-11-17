Obama Komşu’yu karıştırdı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ABD Başkanı Barack Obama'nın ziyaretine karşı gösteri düzenleyen aşırı sol gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Obama'nın Başbakan AleksisÇipras ile basın toplantısıdüzenlediği saatlerde, ABDkarşıtı gösteri düzenleyenyaklaşık 7 bin kişilik grup,kent merkezine çıkanPanepistimio Caddesi'nde poliskordonunu aşmaya çalıştı. ABD Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen göstericiler, sopa ve molotof kokteyliyle polise saldırırken, Yunan polisi gruptakilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yunanistan'daki solcular arasında, 1967-74 yılları arasında ülkeyi yöneten cuntayı desteklediği gerekçesiyle ABD'ye tepki yaygın.
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