Mısır resmi haber ajansı MENA'nın Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisine dayandırdığı haberde, Sisi tarafından çıkarılan kararname gereğince, çoğunluğu gençlerden oluşan 82 sanık hakkında tahliye kararı verildiği belirtildi.

Hakkında tahliye kararı verilenler arasında, televizyon programı sunucusu İslami ilimler uzmanı İslam Bahiri'nin de yer aldığı kaydedildi. "Dinlere hakaret" suçlamasıyla bir yıl hapse mahkum edilen Bahiri'nin cezası 31 Temmuz'da kesinleşmişti.

YENİ BİR TAHLİYE LİSTESİ DAHA..

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen ay Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen birinci Ulusal Gençlik Konferansı'nda hükümetten, tutuklu yargılanan gençlerin tahliyesinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etmişti.

Gençlerin tahliye kararının Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı ve komisyonun gelecek hafta tahliye talebiyle yeni bir listeyi daha yetkililere sunacağı öğrenildi.