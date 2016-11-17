İsrail meclisi Knesset'teki Filistin asıllı İsrail vatandaşlarının oluşturduğu, meclisteki sandalye sayısının yaklaşık yüzde 11'ini elinde bulunduran Ortak Arap Listesi'nden yayımlanan yazılı açıklamada, yasa tasarısının hazırlık okumasının onaylanmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Sağcı hükümet ve siyonist yerleşim yöntemi bölgeyi uçurumun eşiğine getirdi. Hükümet adil barış süreci ufkunu kapatıyor." denilerek, yasa tasarısı "toprak yağmalama ve adil çözümü tasfiye etme" olarak nitelendi.

'KANUN TASARISI VATAN TOPRAĞINI DA YAĞMALAMAYI AMAÇLIYOR'

Bu yasa tasarısının amacının Filistin davasını sonlandırmak ve Filistin halkının bağımsızlık şansını yok etmek olduğu vurgulanırken, "Faşist sağcı hükümet işgal suçlarını meşrulaştırıyor. Irkçı kanunun kılıfı altında kalan vatan toprağını da yağmalamayı amaçlıyor. Uluslararası kanunla çelişen, demokratik olmayan ve suç teşkil eden yerleşim yeri kanunu için mecliste oylamaya giderek demokrasiyi kullanıyor." denildi.

FİLİSTİNLİLERE AİT DAHA FAZLA ARAZİYE EL KONULMASINA YOL AÇAR

AA muhabirine konuşan Filistin yönetimi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas, dün hazırlık okuması onaylanan bu yasa tasarısının meclisten geçmesi halinde iki devletli çözüm imkanını bitireceğini söyledi.

Dağlas, bu yasanın küçük Yahudi yerleşim birimlerini kalıcı büyük Yahudi yerleşim yerine dönüştüreceğini, Batı Şeria'da Filistinlilere ait daha fazla araziye el konulmasına yol açacağını kaydetti.