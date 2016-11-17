İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterini seçti

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısında Yusuf el-Useymin, teşkilatın 11'inci genel sekreterliğine seçildi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Mekke'deki Safa Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, genel sekreterlik için tek aday olan Dr. Yusuf el-Useymin'in, bu göreve seçildiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık sorunları sebebiyle istifa eden İİT Genel Sekreteri İyad Medeni'ye yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi ve el-Useymin'in yemin ederek görevine başladığı kaydedildi.

YUSUF EL-USEYMİN KİMDİR?

Suudi Arabistan'ın orta kesiminde yer alan Uneyza kentinde doğan Useymin, 1976 yılında Kral Suud Üniversitesinde Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler bölümünden mezun oldu.

Useymin, bir süre aynı üniversitede kariyer eğitimine devam ettikten sonra lisansüstü eğitimini Ohio Üniversitesinde tamamladı.

Kral Suud Üniversitesinde 1986 ila 1988 yılları arasında yardımcı doçentlik görevini yürüten Useymin, 1988 yılında çalışma ve sosyal işler bakanlığında danışmanlık yaptı.

Useymin, bakanlar kurulu kararları ile 1991 yılında sosyal işler bakanı yardımcılığına, 1997 yılında ise bakan danışmanlığına atandı. 2002 yılında Kral Abdullah Vakfı Genel Sekreterliğine getirilen Useymin, 2006 yılında Suudi Arabistan Kültür Sanat Derneği'nin başkanlığına atandı. 2008 yılında Sosyal İşler Bakanı olan Useymin, 2014 yılına kadar bu görevde kaldı.

İİT Genel Sekreterlik Ofisi müdürlüğünü ve Medeni'nin baş danışmanlığını yürüten Useymin, 1969'da kurulan İİT'nin genel sekreterliğini yapan 11'inci isim ve ikinci Suudi Arabistanlı oldu.