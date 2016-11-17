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İsimsiz rekor

İsimsiz rekor
New York'taki sonbahar müzayedelerine Christie's Müzayede Evi'nin 'Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat' dalında düzenlediği akşam açık artırması ile devam edildi. De Kooning'in 1977 tarihli 'İsimsiz XXV' tablosu 66 milyon 300 bin dolara satılarak, gecenin yıldızı oldu. Bu arada ünlü gitarist Eric Clapton 2001'de resim sanatına yaptığı yatırımla 15 yılda 74 milyon dolarlık bir kazanç sağladı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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