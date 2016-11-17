Hawking’den korkutan açıklama

Dünyaca ünlü bilim adamı Stephen Hawking, OxfordÜniversitesi Derneği'ndeverdiği konuşmada olayyaratan açıklamalar yaptı. 74 yaşındaki Hawking, "Evrenin Kaynağı" adlı konuşmasında insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için gelecekte uzay yolculuğu yaparak başka gezegenlere yerleşmesi gerekeceğini söyledi. Öyleki ünlü fizikçi, Dünya'dankaçmadığımız takdirdeinsanlığın bin yıl sonra yokolacağını iddia etti. Hawking'in tezine göre dünyadaki yaşam; aniden meydana gelecek bir nükleer savaş, genetik olarak değiştirilmiş bir virüsün yaratılması ile sona erecek. Gençlere evrenin gizemlerini çözmeye çalışmaları önerisinde bulunan Hawking, sözlerine şöyle son verdi: "Gözünüzyerde değil, gökyüzünde,yıldızlarda olsun. Meraklıolun. Ne kadar zor olursa olsun başarabilirsiniz. En önemli şey, vazgeçmemektir."
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