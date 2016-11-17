Hawking’den korkutan açıklama

Dünyaca ünlü bilim adamı Stephen Hawking, Oxford Üniversitesi Derneği'nde verdiği konuşmada olay yaratan açıklamalar yaptı. 74 yaşındaki Hawking, "Evrenin Kaynağı" adlı konuşmasında insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için gelecekte uzay yolculuğu yaparak başka gezegenlere yerleşmesi gerekeceğini söyledi. Öyle ki ünlü fizikçi, Dünya'dan kaçmadığımız takdirde insanlığın bin yıl sonra yok olacağını iddia etti. Hawking'in tezine göre dünyadaki yaşam; aniden meydana gelecek bir nükleer savaş, genetik olarak değiştirilmiş bir virüsün yaratılması ile sona erecek. Gençlere evrenin gizemlerini çözmeye çalışmaları önerisinde bulunan Hawking, sözlerine şöyle son verdi: "Gözünüz yerde değil, gökyüzünde, yıldızlarda olsun. Meraklı olun. Ne kadar zor olursa olsun başarabilirsiniz. En önemli şey, vazgeçmemektir."