Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, ABD'nin buz tabakasının altına kurduğu "Camp Century" isimli füze üssünü 1967 yılında kapatmasının ardından kimyasal atıkları temizlemediğini öne sürdü.

Politiken gazetesinde yer alan habere göre, Grönland özerk yönetimi Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen'e mektup göndererek, Danimarka'nın konuyu ABD ile görüşmesini istedi.

Grönland özerk yönetimi mektupta, Danimarka'nın konuyla ilgili adım atmaması durumunda, uluslararası düzeyde hakkını arayacağını bildirdi.

Danimarka basınında Grönland'ın bu adımı, "Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle Danimarka ve ABD'yi BM'ye şikayet etme tehdidi" olarak yorumlandı. Basında ayrıca ulus devlet olmadığı için Grönland'ın Den Haag'daki Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurma şansının olmadığı belirtildi.

Kapatılan Camp Century füze üssünde hala 200 bin litreye yakın dizel akaryakıtın yanı sıra nükleer reaktörden kalan radyoaktif madde içeren kullanılmış su, kimyasal ve zehirli atıklar bulunuyor.

Küresel ısınmayla birlikte üssün bulunduğu bölgede erimeye başlayan buz tabakasının altında bulunan füze üssünün, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı görülüyor.

GRÖNDLAND

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın, güney ve batıdaki küçük bir kıyı kısmı hariç büyük bölümü buzla kaplı. 57 bin nüfuslu Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle yaklaşık Türkiye'nin 3 katı yüzölçümüne sahip.

Danimarka'dan 1979 yılında özerklik alan Grönland, dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala Danimarka'ya bağlı bulunuyor.

Buz tabakasıyla kaplı Grönland'da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervleri de bulunuyor.