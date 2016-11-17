Almanya teröristleri koruyor

Almanya'nın yargılamak için iadesini talep ettiği PKK başta olmak üzere terör örgütü üyelerini Türkiye'ye vermediği ortaya çıktı. Almanya, 2008 yılından bu yana hiçbir terör örgütü üyesini iade etmedi.
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Almanya, Türkiye'nin 2007-2016 yılları arasında 136 iade talebi dosyasından sadece 3'nü kabul etti. Almanya, en son terör örgütü PKK mensubu olduğu ileri sürülen Mehmet İltaş ve Mehmet Eşref Kızılay'ı iade etti. Son 9 yılda Türkiye'nin PKK mensubu teröristlerin iadesine ilişkin hiçbir talebine olumlu yanıt vermeyen Almanya, Türkiye'nin terör nedeniyle talepte bulunduğu 110 dosyada iade talebini reddetti.
FETÖ'CÜLERİ DE İADE ETMİYOR
Almanya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının iade taleplerini de kabul etmedi. Türkiye, Almanya'dan 22 FETÖ mensubunun yargı organları tarafından verilen kararlar doğrultusunda iadesini istedi. Almanya, bugüne kadar FETÖ üyelerinin iade taleplerine ilişkin hiçbir dosyada olumlu cevap vermedi.
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