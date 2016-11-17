Dünya genelinde 2 binin üzerinde mağazası bulunan Zara, en sevilen markalar arasında yerini aldı. Ancak İspanyol giyim devi, son günlerin en büyük skandalına imza attı. Moda dünyasını sarsan skandalın adresi ise Amerika'daki Zara mağazasıydı. Cailey Fiesel (24), geçen yaz New York'taki Zara'dan 40 dolara siyah bir elbise satın aldı. Yeni elbisesini giyerek iş yerine giden genç kadın, kıyafetinden gelen kötü kokuyla sarsıldı. Ne yaptıysa kökü kokutan kurtulamayan Fiesel, bir süre sonra kaşınmaya başladı. Bacağına bir şeyin sürtündüğünü hisseden genç kadın, elini astarına uzatınca hayatının şokunu yaşadı. Bacağına sürtülen şey, bir sökükten sarkan iplik değil, astarın içinden sarkan ölü bir farenin bacağıydı! şirket araştırıyor Olayın ardından psikolojisi bozulan ve vücudunda kızarıklıklar oluşan genç kadın, İspanyol hazır giyim markası Zara'ya tazminat davası açtı. Son kontrolleri yapmamakla suçlanan Zara ise konuyu araştırdığını açıkladı. Şirket yetkilileri, "Zara'nın çok sıkı sağlık ve güvenlik standartları vardır. Ürünlerimizin bu sıkı standartlara uyması taahhüdümüze bağlıyız" açıklamasını yaptı.









88 ÜLKEDE MAĞAZALARI VAR

İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası Zara, 1975 yılında Amancio Ortega ve Rosalia Mera tarafından kuruldu. Kısa sürede dünyanın en büyük hazır giyim zincirlerinden biri oldu. Dünya genelinde 88 ülkede 2 binin üzerinde mağaza bulunan Zara markasının sahibi Inditex'in, geçen yılki net karının 2 milyar 800 milyon euro olduğu biliniyor.