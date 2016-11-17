Akdeniz'de göçmen geçişlerinin en sık görüldüğü güzergah olan Libya ile İtalya arasındaki Sicilya Kanalı olarak adlandırılan bölgeden yeni kurtarma ve trajedi haberleri gelmeye devam ediyor.

Sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün (MSF) İtalya şubesinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, MSF'ye ait Akdeniz'de göçmenler için devriye görevini yürüten Argos gemisinin bugün batmakta olan bir göçmen teknesine yardım ettiği belirtildi.

Kurtarma operasyonunda denizden 27 kişi sağ kurtarılırken, 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Kurtulan görgü tanıklarının ifadelerine göre, içinde 130 kişi bulunan teknedeki 96 kişi kayıp.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığı önceki gün ülkeye Akdeniz üzerinden gelen sığınmacı sayısının yılbaşından bu yana 166 bin 686 olduğunu açıklamıştı.

Uluslararası kuruluşların raporlarına göre, 2016, Akdeniz'de rekor sayıda insanın hayatını kaybettiği yıl oldu. Sadece bu yıl şu ana kadar 4 bine yakın sığınmacı, Akdeniz'i geçmeye çalışırken, yaşamını yitirdi.