ABD'de çocuk istismarı hakkında ortaya çıkan belgeler büyük bir skandalı ortaya çıkardı. İddiaya göre, Pizza Gate skandalı iddiasında ABD Başkanı Obama ve Hillary Clinton'ın da adı geçiyor. Peki dünya gündemini kasıp kavuran Pizza Gate skandalı nedir?





Belçika'nın bir kasabasında kaybolan kız çocuklarıyla ilgili olarak başlayan olaylar zincirinde Amerika'nın önemli sermaye sahiplerinin adı geçiyor. Söz konusu iddialar istihbarat birimlerinden medyaya kadar uzanan bir sansürle karşılaşıyor. Tüm sansür uğraşlarına rağmen kan donduran skandal, bloglar ve sosyal medya üzerinden tartışılıyor.

Söz konusu skandal çocuk istismarcılığından da öte çocuklara işkence ederek tecavüz etmek, insan kesip onun can çekişmesini izlemek gibi aklın almayacağı durumları da içeriyor.







(​Comet Pizza'da düzenlenen bir etkinliğin afişi)



PİZZACIDA PEDOFİLİ TOPLANTISI

Birçok ünlünün, politikacının ve sermaye sahibinin adının geçtiği skandala ilişkin yer alan belgelerde Hillary Clinton'ın Amerika başkan adaylığı sürecinde kampanya danışmanı olan John Podesta'nın, ticaret ve yüksek bürokrasi çevresinden kimselerle "Comet Ping Pong" adında bir pizzacıda düzenlenecek "pedofili" organizasyonuna ilişkin mail alışverişi yapıldığı iddia edildi.













İDDİALAR GEORGE SOROS'A KADAR UZANDI

Öte yandan ortaya çıkan bir diğer belge ise söz konusu skandalların organizatörü yani pizzacının sahibi olan James Alefantis adındaki şahsın milyarder George Soros'la da ilişki ağına sahip olduğu yönünde. Forbes listesine göre 24.5 milyar dolar mal varlığıyla ABD'nin en zengin 16'ncı ismi olan George Soros'un en büyük bağışçısı olduğu American Bridge Pac'in de pedofili skandalı ile maddi ilişkilerinin olduğu iddia edildi.





BARACK OBAMA İSMİ BELGELERDE

Söz konusu skandalda Hillary Clinton, Georges Soros gibi ünlü isimlerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın da adı geçiyor. Skandala ilişkin belgelere göre Obama'nın geçmişte Comet Pizza'ya bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan pizzacıya yollanan bir e-postada Obama'nın, özel bir parti için, Chicago'dan Washington'a 65 bin dolarlık pizza sipariş ettiğinden söz ediliyor.

PİZZA GATE NEDİR NEDEN PİZZA GATE?

Söz konusu skandala "Pizza Gate" isminin verilmesinin sebebi ise kan donduran skandalı organize eden kişinin meşhur bir pizzacı olması ve ünlülerin tüm yazışmalarda pizza kodlarını kullanması olarak ifade ediliyor.





(Pedofili suçunu organize etmekle suçlanan Alefantis'ın Obama'yı Beyaz Saray'da ziyaret ettiğine dair bilgiler.)

İşin pizza boyutu ise ABD'de bu işi organize eden adamın meşhur bir pizzacı olması ve ünlülerin tüm yazışmalarında pizza kodlarını kullanması. Peynir = kız çocuğu, makarna = oğlan çocuğu gibi. Ünlüler de parti verecekleri zaman yüksek meblağlar ödeyip peynirli pizza, bilmem neli makarna gibi terimlerle bu pizzacıdan mail ile sipariş veriyor ve bu çocuklar adrese teslim ediliyor.





(Pizza Gate skandalında kan donduran iğrenç kodlardan bazıları)









(Pizzacının sahibi James Achilles Alefantis'in jimmycomet rumuzlu instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar)





(Pedofili iddialarını organize ettiği düşünülen James Alefantis'e ABD Başkan adayı Clinton'un yolladığı bir mektupta ortaya çıktı.)