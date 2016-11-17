ABD yönetimi terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesini boşaltacağı sözünü yinelemeye devam etmesine karşın örgüt Münbiç-Bab hattında 8 köyü ele geçirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesindeki PYD/PKK unsurlarına ilişkin 7 ve 27 Eylül tarihlerinde yaptığı açıklamalarda, örgütün Münbiç'i terk ettiğini bildirmişti.

Türk istihbarat birimleri ise örgütün Münbiç'teki varlığını koruduğunu raporlamıştı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett Macgurk, dün Twitter hesabındaki paylaşımında, "yerel unsurlara eğitim vermek için" Münbiç'te bulunan örgütün bu işi tamamlayarak ilçeden ayrılacağını duyurmuş, böylece PYD/PKK'nın bölgedeki varlığını da itiraf etmişti.

Son olarak DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un sözcülerinden Amerikalı Albay John Dorrian dün McGurk'ten farklı bir açıklama yaparak, "Münbiç'te hiç (PYD/PKK askeri kanadı) YPG unsuru bulunmuyor" ve "Münbiç'te YPG unsurunun kaldığına inanmıyorum. Benim anladığım onlar bugün çekiliyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.





PYD/PKK İLÇEDEKİ HAKİMİYETİNİ GENİŞLETİYOR

ABD'li yetkililerden son 24 saatte yapılan açıklamalar PYD/PKK'nın Münbiç'teki varlığına dair soru işaretleri oluştururken, örgüt ilçedeki hakimiyetini genişletiyor.

PYD/PKK dün, ABD'li yetkililerin açıklamaları esnasında Münbiç'ten harekete geçerek, Bab istikametindeki Şeyh Nasır, Sab Veren, Kanlı Kuyu, Boğaz, Kendirili, El İşliye, Kankavi ve Berşaya köylerini DEAŞ'tan aldı.

Böylece Fırat Nehri'nin batısındaki Afrin ve Münbiç ilçelerini birleştirmeyi hedefleyen örgüt, iki bölge arasında köprü vazifesi gören Bab merkezinin 9,8 kilometre yakınına ulaşmış oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, önceki gün Bab'ın kuzeybatısındaki Kabasin köyünü almış ancak dün DEAŞ burayı yeniden ele geçirmişti. ÖSO köyü tekrar almak için hazırlık yaparken, PYD/PKK militanları da buraya 1,3 kilometre uzaklığında bulunuyor.

Yaklaşık bin 720 kilometrekarenin teröristlerden arındırıldığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda, ÖSO güçleri Bab'ın merkezine 2 kilometre yakınlıkta hatlarını koruyor.