ABD Kongresi'nde İran'a sivil uçakların satışını yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

Temsilciler Meclisinde, ABD'nin İran'a sivil uçak satışının önünü kesmeye yönelik tasarı 174'e karşı 243 oyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi Parti Michigan milletvekili Bill Huizenga'nın sponsor olduğu H.R. 5711 numaralı tasarı, İran'a yolcu uçaklarının ihracatıyla bağlantılı ABD'nin finansal işlemlerini yasaklıyor. Aynı zamanda tasarı ABD yönetiminin, İran ile nükleer anlaşma kapsamında, Tahran'a daha önce yolcu uçağı satışına onay verdiği yetkiyi de hükümsüz kılıyor.

Tasarının yasalaşabilmesi için Kongre'nin Senato kanadında da kabul edilmesi ve ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanması gerekiyor ancak Beyaz Saray yönetimi, daha önce böyle bir tasarıyı veto edeceğini bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen eylül ayında, Airbus firmasının Tahran'a 17 sivil uçak satışına onay verildiğini duyurmuştu. İran Hava Yolları da Amerikan uçak üreticisi Boeing ile 737 ve 777 serisi yolcu uçakları alınmasına ilişkin geçen haziran ayında anlaşma imzalandığını açıklamıştı.

