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Kongresi'nden ’a ına engel

Temsilciler Meclisi’nde ’a ını layan yasa tasarısı kabul edildi. Tasarının yasalaşabilmesi için Senato tarafından da kabul edilmesi ve Başkanı Obama tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD Kongresinden İran’a uçak satışına engel

Kongresi'nde 'a sivil ların ını layan yasa tasarısı kabul edildi.

Temsilciler Meclisinde, ABD'nin İran'a sivil uçak satışının önünü kesmeye yönelik tasarı 174'e karşı 243 oyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi Parti Michigan milletvekili Bill Huizenga'nın sponsor olduğu H.R. 5711 numaralı tasarı, İran'a yolcu uçaklarının ihracatıyla bağlantılı ABD'nin finansal işlemlerini yasaklıyor. Aynı zamanda tasarı ABD yönetiminin, İran ile nükleer anlaşma kapsamında, Tahran'a daha önce yolcu uçağı satışına onay verdiği yetkiyi de hükümsüz kılıyor.

Tasarının yasalaşabilmesi için Kongre'nin Senato kanadında da kabul edilmesi ve ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanması gerekiyor ancak Beyaz Saray yönetimi, daha önce böyle bir tasarıyı veto edeceğini bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen eylül ayında, Airbus firmasının Tahran'a 17 sivil uçak satışına onay verildiğini duyurmuştu. İran Hava Yolları da Amerikan uçak üreticisi Boeing ile 737 ve 777 serisi yolcu uçakları alınmasına ilişkin geçen haziran ayında anlaşma imzalandığını açıklamıştı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 23:02
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