Yeni Zelzelenda

Yeni Zelanda geçtiğimiz Pazar, 7.8 şiddetindeki deprem ile sarsıldı. Büyük korku ise akıllara Kaikoura kasabasındaki bu görüntü ile kazındı. Bir tepede 2 inek ve bir dana bir çim tepesinde mahsur kaldı. Hayvanlar kurtarıldı. Ancak aynı noktadan bu kez dram çıktı. Çünkü o tümseğin etrafından aslında 14 hayvan vardı. Ancak onlar kurtarılamadı. Bu arada depremin artçı şokları da yoğunlaştı. Halkın korkudan evlerine giremedikleri açıklandı.
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