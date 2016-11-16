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Topuklarından vurdular

, kendisine yöneltilen “maymun” eleştirisi karşısında şoka uğradı.

Topuklarından vurdular
ABD Başkanı 'nın eşi , giderek ayak yerden kesildi! Clay kenti Kalkınma ve İşbirliği Direktörü Pamela Taylor, "Beyaz Saray'da güzel ve zarif bir first lady görmek, çok hoş olacak. Topuklu ayakkabı giymiş maymun görmekten bıkmıştım" dedi. Clay Belediye Başkanı Beverly Whaling de bu ifadeyi destekledi. Ancak tepkiler gelince mesajlar silindi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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