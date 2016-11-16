ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Amerikan yönetiminin daha önce yaptığı açıklamalardan farklı olarak, terör örgütü YPG/PYD/PKK militanlarının Münbiç'te bulunduğunu kabul etti.

McGurk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alan Münbiç ilçesindeki YPG/PYD/PKK varlığına değindi.

PYD/PKK militanlarının burada yerel unsurlara "eğitim" verdiğini iddia eden McGurk, bu işin tamamlanmasından sonra tüm örgüt unsurlarının ilçeden ayrılarak Fırat Nehri'nin doğusuna döneceğini kaydetti.

McGurk, YPG/PYD/PKK'nın silahlı kanadı YPG tarafından yerel unsurlara verilen eğitimin amacının, DEAŞ'tan kurtarılan ilçede güvenliği sağlamak olduğunu ifade etti.

Obama'nın temsilcisi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) de DEAŞ'ın Rakka'daki karargahını kuşatmak için ilerlemeye devam ettiği mesajını paylaştı.

PYD/PKK, Suriye'de haraket alanını genişletmek için SDG adını kullanıyor. SDG çatısı altındaki militanların ve yöneticilerin tamamına yakını PYD/PKK'lılardan oluşuyor.

PYD/PKK'NIN BULUNMADIĞINI İDDİA ETMİŞLERDİ

Öte yandan ABD yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda ve Türkiye'ye bildirimlerinde, Münbiç'teki YPG/PYD/PKK unsurlarının ilçeden ayrılıp Fırat Nehri'nin doğusuna geçtiğini iddia etmişti.

Buna karşın Türk istihbarat birimleri Münbiç'teki örgüt varlığının devam ettiğini raporlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, 7 Eylül ve 27 Eylül'de yaptığı, Bakanlığın internet sitesinde de yer alan açıklamada, örgütün kendilerine verdiği sözü tutarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekildiğini ifade etmişti.