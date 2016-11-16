ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Amerikan yönetiminin daha önce yaptığı açıklamalardan farklı olarak, terör örgütü YPG/PYD/PKK militanlarının Münbiç'te bulunduğunu kabul etti.
McGurk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alan Münbiç ilçesindeki YPG/PYD/PKK varlığına değindi.
PYD/PKK militanlarının burada yerel unsurlara "eğitim" verdiğini iddia eden McGurk, bu işin tamamlanmasından sonra tüm örgüt unsurlarının ilçeden ayrılarak Fırat Nehri'nin doğusuna döneceğini kaydetti.
McGurk, YPG/PYD/PKK'nın silahlı kanadı YPG tarafından yerel unsurlara verilen eğitimin amacının, DEAŞ'tan kurtarılan ilçede güvenliği sağlamak olduğunu ifade etti.
Obama'nın temsilcisi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) de DEAŞ'ın Rakka'daki karargahını kuşatmak için ilerlemeye devam ettiği mesajını paylaştı.
PYD/PKK, Suriye'de haraket alanını genişletmek için SDG adını kullanıyor. SDG çatısı altındaki militanların ve yöneticilerin tamamına yakını PYD/PKK'lılardan oluşuyor.
PYD/PKK'NIN BULUNMADIĞINI İDDİA ETMİŞLERDİ
Öte yandan ABD yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda ve Türkiye'ye bildirimlerinde, Münbiç'teki YPG/PYD/PKK unsurlarının ilçeden ayrılıp Fırat Nehri'nin doğusuna geçtiğini iddia etmişti.
Buna karşın Türk istihbarat birimleri Münbiç'teki örgüt varlığının devam ettiğini raporlamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, 7 Eylül ve 27 Eylül'de yaptığı, Bakanlığın internet sitesinde de yer alan açıklamada, örgütün kendilerine verdiği sözü tutarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekildiğini ifade etmişti.
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Sayin OBAMA, serefli bir president olarak geldin fakat cok adi , alcak, iki yuzlu bir sahis olarak gidiyorsun, cehenneme kadar yolun acik olsun. Insan bu kadar alcalamaz Israil'in elende
ALLAH' ım Her zaman bizimle
Kafire güvenmi olur kardeşim mert deyil namertler
dediğine bak.PYD/PKK militanları yerel unsurlara eğitim veriyormuş.afedersiniz ama terör örgütü militanları yerel unsurlara ne eğitimi verecek.asker askeri eğitim verir,polis emniyet vede güvenlik eğitimi verir.pekiiiiiiii terör örgütü ne eğitimi verecek.hadi bakalım Brett mc Gurk size 0npuanlık soru.TERÖR ÖRGÜTÜ NE EĞİTİMİ VERİR.pardon obama hala pkk yı terör örgütü olarak görüyor değilmi.
bati ikinci bir isaril yaratma pesinde ortadoguda. adi bu kez kürdistan.
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