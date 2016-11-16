Sosyal çağrı

Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Suriyeli aileleri ziyaret etti. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu söyledi. Lohan şimdi de Twitter üzerinden yeni ABD'nin yeni seçilen Başkanı Trump'a seslendi. "YeniAmerikan başkanımız var.Acı içindeki Suriyelileri veTürkiye'nin onlara ne kadaryardım ettiğini unutmayalım.Bunu düzeltmeliyiz" dedi.
TEK MİLLET TEK YÜREK
Lohan ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yenikapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi ile ilgili, "Bugün #TekMilletTekYürek diyerek asaletini tüm dünyaya bir kez daha gösteren milletime şükranlarımı sunuyorum" tweetini ve fotoğraflarını retweetledi. Ünlü oyuncu ayrıca bir başka tweetinde "Suriyeli mülteciler için biretkinlik düzenleyelim ve bağışiçin araba satalım. Belki Erdoğanya da Putin bize yardımcıolur" ifadelerine yer verdi.
TRUMP İLE İŞBİRLİĞİ YOK
Los Angeles Emniyet Müdürü Charlie Beck, göçle mücadele konusundaki tutumunu değiştirme planının olmadığını söyledi. Beck, "Trump ile birlikte çalışmayacağız. Bu bizim işimiz değil" dedi.
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