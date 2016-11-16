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Sosyal çağrı

, Twitter’dan Trump’a mesaj gönderdi. Türkiye’nin mültecilere yönelik çalışmalarını örnek gösterdi. “Biz de yapalım” dedi

Sosyal çağrı
Dünyaca ünlü oyuncu , geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Suriyeli aileleri ziyaret etti. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu söyledi. Lohan şimdi de Twitter üzerinden yeni 'nin yeni seçilen Başkanı Trump'a seslendi. "Yeni Amerikan başkanımız var. Acı içindeki Suriyelileri ve Türkiye'nin onlara ne kadar yardım ettiğini unutmayalım. Bunu düzeltmeliyiz" dedi.

TEK MİLLET TEK YÜREK
Lohan ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yenikapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi ile ilgili, "Bugün #TekMilletTekYürek diyerek asaletini tüm dünyaya bir kez daha gösteren milletime şükranlarımı sunuyorum" tweetini ve fotoğraflarını retweetledi. Ünlü oyuncu ayrıca bir başka tweetinde "Suriyeli mülteciler için bir etkinlik düzenleyelim ve bağış için araba satalım. Belki Erdoğan ya da Putin bize yardımcı olur" ifadelerine yer verdi.

TRUMP İLE İŞBİRLİĞİ YOK
Los Angeles Emniyet Müdürü Charlie Beck, göçle mücadele konusundaki tutumunu değiştirme planının olmadığını söyledi. Beck, "Trump ile birlikte çalışmayacağız. Bu bizim işimiz değil" dedi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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