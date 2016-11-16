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'dan kritik Türkiye açıklaması

Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkanı , Türkiye’den sadece büyük tarım üreticilerinden ithalatı serbestleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Rusyadan kritik Türkiye açıklaması

'nın başkenti Moskova'da gazetecilere bir açıklama yapan Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkanı , bir süredir Türkiye'deki tarım üreticilerinin tesislerinde incelemeler yaptıklarını belirtti.

Yapılan incelemeler sonrasında, Türkiye'deki ufak üreticileri kapsayan denetim sistemini tam anlamıyla kavrayamadıklarına işaret eden Dankvert, "Bu nedenle Rusya pazarına sadece, üretimin başından sonuna oturmuş denetim sistemi olan büyük üreticilerin ürünlerinin girişini serbest bırakmayı düşünüyoruz." dedi.

Dankvert, Türk yetkililerin tarım ürünleriyle ilgili sorunları çözme noktasında iyi bir çalışma gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Ancak bu konuda hala birçok soru var." ifadelerini kullandı.

Rus hükümeti, Türkiye'den taze veya kuru portakal, mandalina, kayısı, şeftali ve erik ithalatına geçen yıl getirilen kısıtlamaları 11 Ekim'de kaldırmıştı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 16:21
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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piray piray

rusya türkiye iyi iliskilere mahkumdur. ne kadar stratejik rakipsek de kafkaslarda ve ortadogu'da, iyi iliskiler iyi ülkenin iktisadiyati acisindan zarruridir.

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evet0
hayır0
cevapla 16.11.2016 18:04
Alp Alp

Türkçede bir laf vardır uzattınız ama Türk Halkı ve Rus Halkı dost iki halktır engelleri kaldırıp ticarette serbestlik tanıyalım hatta iki ülke kalkınma yolunda tüm sanayi kollarında teknoloji işbirliğinde bulunsun Putinin de Erdoğan'ın da tek derdi ülkelerini ileri götürmek.Bu arada bütün tarım ürünlerinede sınırlamalar kalksın

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.11.2016 16:49
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