Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere bir açıklama yapan Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, bir süredir Türkiye'deki tarım üreticilerinin tesislerinde incelemeler yaptıklarını belirtti.

Yapılan incelemeler sonrasında, Türkiye'deki ufak üreticileri kapsayan denetim sistemini tam anlamıyla kavrayamadıklarına işaret eden Dankvert, "Bu nedenle Rusya pazarına sadece, üretimin başından sonuna oturmuş denetim sistemi olan büyük üreticilerin ürünlerinin girişini serbest bırakmayı düşünüyoruz." dedi.

Dankvert, Türk yetkililerin tarım ürünleriyle ilgili sorunları çözme noktasında iyi bir çalışma gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Ancak bu konuda hala birçok soru var." ifadelerini kullandı.

Rus hükümeti, Türkiye'den taze veya kuru portakal, mandalina, kayısı, şeftali ve erik ithalatına geçen yıl getirilen kısıtlamaları 11 Ekim'de kaldırmıştı.