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'den dünyayı şaşırtan karar

Devlet Başkanı , ülkesinin nin kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'ne taraf olmayacağına ilişkin kararname imzaladı.

Putinden dünyayı şaşırtan karar

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Rusya'nın 'nden (UCM) çekilmesini öngören kararnameyi Adalet Bakanlığının tavsiyesi ve Dışişleri Bakanlığının onayı üzerine imzaladı. Putin, söz konusu kararnameyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne konuyla ilgili bilgi verilmesi talimatı da verdi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Roma Statüsü'nden ayrılmanın Rusya'nın ulusal çıkarlarına olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise UCM'nin gerçekten bağımsız ve yetkin bir yargı organı olamadığı savunuldu. Ayrıca UCM'nin 2008 yılında Gürcistan'da yaşanan olaylara bakış açısının da Rusya'yı rahatsız ettiği kaydedildi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 18:54
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