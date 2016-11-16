Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilmesini öngören kararnameyi Adalet Bakanlığının tavsiyesi ve Dışişleri Bakanlığının onayı üzerine imzaladı. Putin, söz konusu kararnameyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne konuyla ilgili bilgi verilmesi talimatı da verdi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Roma Statüsü'nden ayrılmanın Rusya'nın ulusal çıkarlarına olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise UCM'nin gerçekten bağımsız ve yetkin bir yargı organı olamadığı savunuldu. Ayrıca UCM'nin 2008 yılında Gürcistan'da yaşanan olaylara bakış açısının da Rusya'yı rahatsız ettiği kaydedildi.