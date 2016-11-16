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Fransız mahkemesinden skandal karar!

Fransız Ticaret Mahkemesi terör örgütü propogandası yapan ’ye uygulanan yayın yasağını kaldırdı.

Fransız mahkemesinden skandal karar!

Fransız Eutelsat üzerinden yayın yapan Stockholm merkezli 'nin yayınları, RTÜK'ün 'Newroz Tv'nin terörizm propagandası yaptığı' gerekçesi ile kapatılması için Eutelsat'a başvurusu üzerine Eutelsat tarafından durdurulmuştu. Fransız Ticaret Mahkemesi ise bu rararı bozarak Newroz TV yayınlarının derhal başlatılmasını istedi.

Eutelsat'ın mahkeme kararına uymaması durumunda her gün için 10 bin Euro ceza ödemesi de karara bağlandı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 11:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mesut ŞEN Mesut ŞEN

Eeee... Kafir elbette itini koruyacaktır.

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cevapla 16.11.2016 15:03
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