Fransız mahkemesinden skandal karar!

Fransız Eutelsat üzerinden yayın yapan Stockholm merkezli Newroz TV'nin yayınları, RTÜK'ün 'Newroz Tv'nin terörizm propagandası yaptığı' gerekçesi ile kapatılması için Eutelsat'a başvurusu üzerine Eutelsat tarafından durdurulmuştu. Fransız Ticaret Mahkemesi ise bu rararı bozarak Newroz TV yayınlarının derhal başlatılmasını istedi.

Eutelsat'ın mahkeme kararına uymaması durumunda her gün için 10 bin Euro ceza ödemesi de karara bağlandı.