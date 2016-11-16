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Fransa'da uzatılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı , " uygulamasının cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar uzatılmasını istiyorum." dedi.

Fransada olağanüstü hal uzatılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı François , ülkeye yönelik terör tehdidi yüzünden uygulamasının uzatılacağını açıkladı.

Fas'ın Marakeş kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP22) Liderler Zirvesine katılan Hollande, burada France 24 ve TV5 televizyon kanallarının iç ve dış politikaya yönelik sorularını yanıtladı.

Hollande, olağanüstü hal uygulamasının, gelecek yıl nisan ve mayıs ayında düzenlenecek iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar uzatılacağını bildirdi.

Hollande, "Olağanüstü hal uygulamasının cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar uzatılmasını istiyorum. Terör tehdidine karşı olağanüstü tedbirleri alma ihtiyacımız bulunuyor. Ayrıca gelecek haftalarda seçim kampanyaları başlayacak. Toplantılar ve gösteriler düzenlenecek. Hükümetin olağanüstü halin uzatılması ile ilgili sunacağı teklif Parlamentoya sunulacak." dedi.

Fransa'nın başkenti Paris ve Saint Denis'de 13 Kasım 2015'te pek çok farklı noktaya düzenlenen terör saldırılarının ardından ilk kez olağanüstü hal ilan edilmişti.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 10:54
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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fikri fikri

onlar yapinca sorun yok, cünkü o cografyada ameliyat plani yok. am türkiye sevr'un öngördügü gibi tanzim edilmesi lazim dert bu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.11.2016 13:27
ihsan ihsan

fransa terör hadisesi olmamasına rağmen phal i uzatıyorsun endişeliyiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 16.11.2016 12:06
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