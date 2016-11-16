Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkeye yönelik terör tehdidi yüzünden olağanüstü hal uygulamasının uzatılacağını açıkladı.

Fas'ın Marakeş kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP22) Liderler Zirvesine katılan Hollande, burada France 24 ve TV5 televizyon kanallarının iç ve dış politikaya yönelik sorularını yanıtladı.

Hollande, olağanüstü hal uygulamasının, gelecek yıl nisan ve mayıs ayında düzenlenecek iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar uzatılacağını bildirdi.

Hollande, "Olağanüstü hal uygulamasının cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar uzatılmasını istiyorum. Terör tehdidine karşı olağanüstü tedbirleri alma ihtiyacımız bulunuyor. Ayrıca gelecek haftalarda seçim kampanyaları başlayacak. Toplantılar ve gösteriler düzenlenecek. Hükümetin olağanüstü halin uzatılması ile ilgili sunacağı teklif Parlamentoya sunulacak." dedi.

Fransa'nın başkenti Paris ve Saint Denis'de 13 Kasım 2015'te pek çok farklı noktaya düzenlenen terör saldırılarının ardından ilk kez olağanüstü hal ilan edilmişti.