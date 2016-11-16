Davut Trump!

Dolar milyarderi Donald Trump, medyayı, anketleri ve Hillary Clinton’ı şok etti. ABD’nin 45’inci başkanı seçildi. Pakistanlı bir televizyon kanalı ise Trump’ın Pakistan’da doğduğunu belirtti. Asıl adının Davut İbrahim Han olduğunu söyledi
Dünya onu emlak kralı olarak bildi. Ama o sadece gökdelen dikmedi! Aşkları, alışkanlıkları ve şatafatlı hayatıyla kendinden söz ettirdi! 70 yaşındaki Donald Trump, ABDBaşkanlık seçimlerine adaylığını koyunca herkes "Yok artık" dedi! ABD medyası ve anket şirketleri ise kendisine güldü geçti! Rakibi Hillary Clintonda "Birinci belli" edasıylapodyumlarda arzı endam etti! Ancak Trump, kendisine burun kıvıran herkesi şok etti! Beyaz yakalı ABD'lileri devirdi! Sahilleri ezdi geçti. Orta Amerika'nın orta halli vatandaşları tarafından ABD'nin 45'inci başkanı seçildi. 46 yaşındaki dünya güzeli eşi ile dünyaya zafer pozu verdi. Dünya,Trump ve ailesini konuşurkenPakistan'dan akıllaradurgunluk veren bir iddiageldi. Pakistan'ın haber kanalı Neo News, Trump'la ilgili ilginç bir haber servis etti. Haberde Trump'ın Pakistanlı bir ailenin çocuğu olduğu belirtildi.
* Pakistanlı kanal, iddiasını Trump'ın çekik gözleri üzerinden detaylandırdı.
YÜZBAŞI EVLAT EDİNDİ
Adının da Davut İbrahim Han olduğu kaydedildi. İddiaya göre küçük Trump ailesini bir trafik kazasında kaybetmişti. Ayrıcahaberde sarışın bir çocukfotoğrafı yayınlayarak bununTrump'ın küçüklüğü olduğukaydedildi. Peki Trump ABD'ye nasıl gitmişti! Haberde bu sorunun cevabı da verildi. İddiaya göre Trump, Hint asıllı bir İngiliz yüzbaşı tarafından evlat edinildi. Ardından bu yüzbaşı ile beraber Londra'ya gitti. Daha sonra dayeni ailesiyle birlikte 1955'teABD'ye göçtü. Bu iddia ise dün sosyal medyayı kırdı geçirdi. Başta Twitter olmak üzere sosyal medya şu Tweet'lerle inledi.
Adana narenciyelerinde portakal olarak meydana gelmiş devamında Washington portakalı olarak evrilmiştir. Beyaz Saray nerede? Washington'da. Yaaaa.
Hadi ordan... Yerel medya ortaya çıkardı, Trump'ın soyu Giresun'dan geliyor.
Şimdiden daha, "Ne çektin be Trump !!!"
Giresunlu Trump'ı duymadınız mı? İnanmıyorsanız yazın arama motoruna bakın...
70 yıl önce renkli fotoğraf hem de son derece kaliteli.
Süper Ay ve akabinde süper komedi!
Trump'ın çocuğu olabilir.
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