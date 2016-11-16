Bild: Türkler çok kızgın

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'ın Türkiye ziyaretini değerlendiren Bild gazetesi, ziyaretin dostluk havasından uzak geçtiği yorumunda bulundu.



"Türk misafirperverliği hissedilmedi"

"Bir dostu ziyaret farklıdır. Çok farklı" ifadelerini kullanan gazete, Steinmeier'in soğuk karşılandığına vurgu yapmak için, "Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier Ankara'da ancak efsanevi Türk misafirperverliği pek hissedilmedi" ifadelerini kullandı.



Soğukluk hava limanında başladı Steinmeier'ın Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu ile görüşmesini," Çok kolay bir görüşme olmadı" diye yorumlamasını aktaran Bild, soğukluğun Steinmeier'in hava limanında karşılanmasında başlandığını yazdı.



Steinmeier'in karşılanmasında kırmızı halı olmadığına ve üst düzey karşılama gerçekleştirilmediğine dikkat çeken gazete, Alman bakanın makam aracının da uçağa yaklaşmasına müsaade edilmediğine, Steinmeier ve ekibinin önce otobüsle götürüldüğüne vurgu yaptı. Steinmeier'in resmi temaslarında kullandığı makam aracına Alman bayrağının uygun parça olmadığı gerekçesiyle takılamadığına da değinen Bild gazetesi, "Yapılanların verdiği mesaj çok açık: Türkler kızgın. Çok kızgın" diye yazdı.