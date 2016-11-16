Bild: Türkler çok kızgın

Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretini değerlendiren Alman Bild gazetesi, ziyaretin dostluk havasından uzak geçtiği yorumunda bulundu. Bild gazetesi, "Yapılanların verdiği mesaj çok açık: Türkler kızgın. Çok kızgın" diye yazdı.
Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'ın Türkiye ziyaretini değerlendiren Bild gazetesi, ziyaretin dostluk havasından uzak geçtiği yorumunda bulundu.
"Türk misafirperverliği hissedilmedi"
"Bir dostu ziyaret farklıdır. Çok farklı" ifadelerini kullanan gazete, Steinmeier'in soğuk karşılandığına vurgu yapmak için, "Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier Ankara'da ancak efsanevi Türk misafirperverliği pek hissedilmedi" ifadelerini kullandı.
Soğukluk hava limanında başladı Steinmeier'ın Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu ile görüşmesini," Çok kolay bir görüşme olmadı" diye yorumlamasını aktaran Bild, soğukluğun Steinmeier'in hava limanında karşılanmasında başlandığını yazdı.
Steinmeier'in karşılanmasında kırmızı halı olmadığına ve üst düzey karşılama gerçekleştirilmediğine dikkat çeken gazete, Alman bakanın makam aracının da uçağa yaklaşmasına müsaade edilmediğine, Steinmeier ve ekibinin önce otobüsle götürüldüğüne vurgu yaptı. Steinmeier'in resmi temaslarında kullandığı makam aracına Alman bayrağının uygun parça olmadığı gerekçesiyle takılamadığına da değinen Bild gazetesi, "Yapılanların verdiği mesaj çok açık: Türkler kızgın. Çok kızgın" diye yazdı.
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bin beter olsunlar,
Türkleri kızdıran kim sizsiniz.Ya bide insan olarak türklerin yerine kendinizi koyun Türklerin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız.Kimini kazığa oturur Kimini yakar Kiminede kurşun sıkardınız.İnşaallah koruduğunuz teröristler size kurşun sıkar da evlerinizden bile çıkamazsınız.
Eminim ki bir çok kişi benim gibi düşündü ; ne işi var gelmesin filan diye, ama devlet aklı böyle bir şey demekki. hem gelmesine izin verdiler hem de tavır ve davranışlarıyla tokaklamışlar. aklı veren uygulayan emeği geçen kim varsa alınlarından öpüyorum, SAĞOLUN VAR OLUN DİYORUM. BİZ NE YAPSAK NE DESEK BU DURUMU BÖYLE GÜZEL ANLATAMAZDIK. TEKRAR TÜM EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM.
avrupa birliği nostradamus ve baba vanganın 2040 yılında avrupayı müslüman bir ülke yönetecek demesi yüzünden bütün olanlar zaten hep düşmanlardı fakat son zamanlarda açık açık saldırılarının sebebi bu inanış direncimizi kırmak bizi kaendilerine bağımlı yapmak arka bahçeleri olarak görmek tek dilekleri tayyip erdoğan avrupaya on gömlek büyük geldi osmanlı tekrar dirilecek diye bütün korkuları insanın korktuğu şey mutlaka başına gelir
Gelenlerin karsisinda el pence olduk yillardir.. Bu gunleride gorduk cok sukur Allahim. Artik kendi tavrini acikca korkmadan koyabiliyor
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