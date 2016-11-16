Barzani: Referanduma hiç gerek kalmayabilir

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak ordusu vePeşmerge güçleri tarafından ortak başlatılan Musul'u kurtarma operasyonu kapsamında geri alınan kentin kuzeydoğusundaki Başika kasabasında bir basın toplantısı düzenledi.

Bağımsızlığın, Kürtlerin en doğal hakkı olduğunu belirten Barzani, "Her zaman söyledim, bağımsızlık Kürtlerin en doğal hakkıdır. Bu sürecin şiddetten uzak, diyalog yoluyla masaya yatırılması gerekiyor. Bağdat'ta yaptığım son ziyarette bu konuya da değindik. Emin olun iyi bir ilgi topladı. Bu şekilde ilgi toplaması, süreçte ortak hareket edilerek bir sonuca varılacağını işaret ediyor. Eğer ortak bir uzlaşıya sahip olmadıysak, iyi bir komşu olmaya çalışacağız. Bağdat ile uzlaşıya varırsak belki hiç referanduma gitmeye de gerek kalmayabilir. Aksi takdirde referandum yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

"BAŞİKA BAŞTA OLMAK ÜZERE TERÖRİSTLERİN TEHDİDİ ORTADAN KALDIRILDI"

Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki tartışmalı bölgelerdeki terör örgütüDEAŞ tehdidinin ortadan kaldırıldığının altını çizen Barzani, şunları kaydetti:

"Kürdistan toprağı büyük çoğunlukta DEAŞ teröristlerinden temizlendi. Bugün Başika başta olmak üzere teröristlerin tehdidi ortadan kaldırıldı. Mevcut ortaya çıkan tablodan da çok gururluyuz. Tüm entik ve dini unsurlar kardeş gibi bölgede ortak yaşıyor. Peşmerge'nin uğruna kanını döktüğü ve bizim de istediğimiz Kürdistan işte budur. İmam camiden ezan okuyor, kilisede çanlar çalıyor, Ezidiler tapınaklarında ibadet ediyor. Doğrusu da budur. Yeni bir sürece girdik. DEAŞ büyük bir yenilgi içerisinde. Irak ordusu ve Peşmerge güçleri arasındaki ortak dayanışmayla uluslararası koalisyon güçlerinin desteği sayesinde büyük kazanımlar elde edildi. Bu DEAŞ'ın gelecekte yerinin olmadığını işaret ediyor."

"DEAŞ ÖNCESİ MUSUL'DA 300 BİN KÜRT YAŞIYORDU"

Musul'da DEAŞ'ın varlık gösterdiği sürece IKBY'nin güvende olmayacağına dikkati çeken Barzani, "Musul'da teröristler varlık gösterdiği sürece, Kürdistan Bölgesi'nin güvende olduğunu söylemek mümkün değildir. Her zaman güvenlik riski olacaktır. Kürdistan Bölgesi'ndeki halkın güvenliğinin sağlanması için Peşmerge güçlerinin Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna katılması gerekiyordu. DEAŞ Musul'u ele geçirmeden önce yaklaşık 300 bin Kürt kentte yaşıyordu. Bu insanların kaderi ne olacak. Tabii sadece Kürtler değil, Arap, Hristiyan, Ezidilerin hepsinin de ne olacağı sorulması lazım. Biz arkamızı 300 bin Kürt'e dönemeyiz." diye konuştu.