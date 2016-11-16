Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, sınır güvenliğini artırmak ve sığınmacı taşıyan teknelerin ülkeye girişini engellemek için 3,8 milyar dolar değerinde 12 adet P-8A anti-denizaltı ve anti-yüzey uçak alacaklarını açıkladı.

Başbakan Turnbull, sosyal medya hesabından "Güçlü Savunma, Güvenli Sınırlar" başlığı altında yaptığı paylaşımda, Avustralya Hava Kuvvetlerine katılacak 12 uçaktan ilkinin teslim alındığını belirtti.

Turnbull, Boeing tarafından üretilen uçakların alımı konusunda, "Avustralya sınırlarını güvence altına alacak, mevcut deniz gözetleme kabiliyetimizi güçlendirecek, insan kaçakçılarına karşı mücadelede hayati bir rol oynayacak.'' ifadelerini kullandı.

Avustralya hükümeti ülkeye teknelerle ulaşmayı başaran sığınmacıları yakalayarak Manus ve Nauru gözaltı merkezlerine gönderiyor. Hükümet bu merkezlerde tutulan sığınmacı ve mültecilerin hiçbir zaman Avustralya'ya alınmayacağını sık sık dile getirmişti. Söz konusu kişilere ömür boyu Avustralya'ya giriş yasağı getiren yasa tasarısı geçen hafta meclisten geçmişti. Ancak tasarının yasalaşabilmesi içi senatodan da geçmesi gerekiyor.

Merkezlerde tutulan sığınmacıların üçüncü ülkeye yerleştirilmesi için çaba sarf eden Başbakan Turnbull hafta sonunda yaptığı açıklamada Manus ve Nauru gözaltı merkezlerinde tutulan sığınmacıların bir defaya mahsus Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştirilmeleri için anlaşmaya vardıklarını duyurdu. ABD ile yapılan anlaşmanın tüm mülteci ve sığınmacıları kapsayıp kapsamayacağı gelecek günlerde netlik kazanacak.

Saldırı, tecavüz, taciz ve intihar gibi vakalarla gündeme gelen Manus ve Nauru gözaltı merkezlerinin kapatılarak burada tutulanların Avustralya'ya getirilmesi için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Avustralya Temmuz 2014'ten bu yana uyguladığı sıkı kontroller sonucunda ülkeye ulaşmaya çalışan 29 sığınmacı teknesini Endonezya'ya geri gönderdi. Hükümet denizden ve havadan kontrolleri artırarak yeni sığınmacı teknelerinin gelmesini engellemeye çalışıyor.