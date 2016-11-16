Almanya'da bu ay ilk kez Schleswig-Holstein eyaletinde ortaya çıkan kuş gribinin ülkede yayıldığı ve bazı ülkelerin Almanya'dan kanatlı hayvanürünlerinin ithalatını durdurduğu bildirildi.

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Tarım Bakanı Till Backhaus, Schwerin kentinde yaptığı açıklamada, ülkede ortaya çıkan kuş gribi vakalarından dolayı uluslararası ticaretin olumsuz yönde etkilenmesini beklediklerini, söz konusu işletmelerin zararlarının asgari düzeyde tutulabilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Backhaus, şu ana kadar Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Bosna-Hersek'in Almanya'dan kanatlı hayvan ürünleri ithalatını durdurduklarını kaydetti.

Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Peine bölgesindeki Eixer gölünde ölü bulunan bir yaban ördeğinde, kuş gribine neden olan H5N8 virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Ördeğin bulunduğu yerden itibaren 3 kilometre çapında bir bölgenin denetim altına alındığı belirtilen açıklamada, bu bölgede yaklaşık bin 600 kanatlı hayvanın yer aldığı 50 işletmenin bulunduğu ifade edildi.

Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanı Christian Meyer, kanatlı hayvanların bulunduğu tesis ve işletmelere koruma önlemlerini sıkı sıkıya uygulamaları çağrısında bulundu.

H5N8 virüsüne, Almanya'da yeniden ilk kez 8 Kasım'da Schleswig-Holstein eyaletindeki bazı göllerde ölü bulunan kuşlarda, daha sonra da Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde rastlanmış, ardından Baden-Württemberg, Brandenburg, Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde de tespit edilmişti.

Federal Tarım Bakanlığı da kuş gribi vakalarından dolayı kriz masası oluşturmuş ve birçok yerde kanatlı hayvanlar için kümeslerde tutulması zorunluluğu getirilmişti.