Ağız dadıyla annelik!

Donald Trump, dünyayı şaşırttı. Eşi Melania Trump ise güzelliği ile tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı. Yeni First Lady'nin şimdi de mükemmel bir anne olduğu ortaya çıktı. Melania Trump, 11 yaşındaki oğlu Barron'u tek başına büyüttüğünü açıkladı. Ardından şu ifadeleri kullandı: "İstesem onlarca dadı tutabilirdim. Ancak ben onu tek başıma büyütmek istedim..." Bu arada Melania'nın tarzıyla ilgili her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkmaya başladı. First Lady, "Sokağa çıkarken bile özenliyim. İpek ve kaşmir ise vazgeçilmez kumaşım..." dedi. Melania Trump'ın ipek kumaşlarının ise Bursa'dan gittiği belirtildi.