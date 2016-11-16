Ağız dadıyla annelik!

Donald Trump, dünyayı şaşırttı. Eşi Melania Trumpise güzelliği ile tüm dünyayıkendisine hayran bıraktı. Yeni First Lady'nin şimdi de mükemmel bir anne olduğu ortaya çıktı. MelaniaTrump, 11 yaşındaki oğlu Barron'utek başına büyüttüğünü açıkladı. Ardından şu ifadeleri kullandı: "İstesem onlarca dadı tutabilirdim. Ancak ben onu tek başıma büyütmek istedim..." Bu arada Melania'nın tarzıyla ilgili her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkmaya başladı. First Lady, "Sokağa çıkarken bileözenliyim. İpek ve kaşmir isevazgeçilmez kumaşım..."dedi. Melania Trump'ınipek kumaşlarının iseBursa'dan gittiğibelirtildi.
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