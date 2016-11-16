AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kesinlikle darbe girişiminde rol oynadığına dair artan işaretler bulunduğunu söyledi.
Belçika'da yayın yapan haftalık dergi Knack'a konuşan Timmermans, "Darbe girişimine ilişkin dışarıdan çok az empati gördükleri söyleyen Türklerin bu konuda haklılık payı var. Desteğimizde daha cömert olabilirdik." dedi.
Avrupa'nın darbe girişimini hafife aldığını kaydeden AB yetkilisi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gülen hareketinin darbe girişimindeki rolüne ilişkin açıklamalarının tamamen manasız olmadığı artık açık. ABD'deki araştırmalar temelinde, hareketin darbede kesinlikle rol oynadığına ilişkin artan işaretler var." diye konuştu.
Timmermans'ın açıklamalarıyla üst düzey bir AB Komisyonu yetkilisi, ilk kez FETÖ'nün darbe girişimdeki rolünü kabul etmiş oldu.
"FETULLAH GÜLEN'İN GÜNLERİ SAYILI"
Knack ise röportajın girişinde, "Fetullah Gülen'in günleri sayılı. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Gülen hareketinin liderini iade edebileceğini söyledi. AB Komisyonu da buna karşı görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, röportajın yayımlanmasının ardından Belçika ve Hollanda'daki FETÖ mensupları, Timmermans'ı sözlerini geri alması için açıklama yapmaya zorlamaya başladı.
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zatı muhtereme soralım bakalım.kesinlikle fetonun işi.güzel.ama illada terörle mücadele yasası diyormusunuz.evet.neden.amaç başka.çokmu belli oluyor.evet çok belli oluyor.
iyi polis kötü polis oyunu basladi. yalanin koltugunuza ve bu filmi seyredin. popcorn ve cola almayi unutmayin.
vay be gider ayak amerkali yoneticilerebak simdimi uyandiniz beyler gerci ben bu amerkalilarada inanmam onlarda yanar doner bunlari soyluyenler hepisi gidicde ondan neden darme oldugu gunun 2 veya =3 aynida bunlari soylemdiler de gidecekleri gun soyluyorlar amerika turkiyenin bu zamana kadar bu tur olaylarda veya baska bir sorunlarda hic yardimi olmadi sadece sozde goya en yakin nato ortagiz
ne işaretinden bahsediyorsun keriz açık değilmi dahası varmı fetö yaptı
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