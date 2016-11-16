AB sözcüsünden ilginç PKK savunması

AB Komisyonu, Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın kaçak HDP'lilerle görüşmesinin, AB-Türkiye ilişkileri açısından faydalı olduğunu iddia etti. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Hahn'ın yürütülen terör soruşturmalarında ifade vermeye gitmediği için hakkında gözaltı kararı alınan ve terör örgütü PKK'ya silah taşıdığına dair görüntüleri ortaya çıkan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve terör faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP'nin Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru ile görüşmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

AVRUPA'DAN BİR İKİ YÜZLÜLÜK ÖRNEĞİ DAHA!

Kocijancic, "AB'nin terörle mücadele yöntemi bu mu, yoksa Türkiye'yi üyelik talebini askıya almaya mı zorluyorsunuz?" sorusunu, "AB Komisyonu, Türkiye'deki demokratik yollarla seçilmiş tüm siyasi güçlerle görüşüyor. Bu, AB-Türkiye ilişkileri ile ülkedeki istikrarlı siyasi iklime yardımcı ve faydalı" şeklinde cevaplandırdı.



BASIN MENSUBUNUN O SORUSUNA SKANDAL AÇIKLAMA

AB Sözcüsü, "AB, PKK'nın terör örgütü olduğunu söylüyor. Ancak PKK'nın Avrupa'nın her yerinde faaliyetleri var. Söylediklerinizle yaptıklarınız birbiriyle çelişmiyor mu?" sorusu üzerine "AB, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi ve bu kararı 28 üyenin oybirliğiyle aldı. Şiddeti ve PKK'nın saldırılarını düzenli olarak kınıyoruz. Bunu da bizim çok sayıdaki açıklamamızdan görebilirsiniz." dedi.





KAÇAK HDP'Lİ SARIYILDIZ KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN AVRUPA TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, dün kaçak HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile terör örgütü faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP'nin Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru ile görüşmüştü.







DAHA DÜN AB BAKANI ÖMER ÇELİK UYARMIŞTI

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hahn'ın kaçak HDP'liler ile görüşmesini eleştirerek, "Bu, 'Biz Türkiye ile ilişkilerin kötüleşmesini istiyoruz' demektir. Burada bahane üretmektir, bunlar hiçbir şekilde kabul edilebilir tutumlar değildir. Dolayısıyla herkes bu büyük stratejik ilişkinin nasıl doğru yolda ilerleyeceğine kafa yormalıdır." demişti