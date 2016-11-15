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Paris can çekişiyor

’da Mayıs 2017’ye kadar uzatıldı. Paris sokaklarına inen gençleri ler tekmeyle hastanelik etti. 5 gün önce Paris’te fahri vatandaş ilan edilen Can Dündar ise yeni şehrindeki e gık çıkaramadı

Paris can çekişiyor
Fransa'da Başbakan , 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris terör saldırılarını anma etkinliklerinin ardından olağanüstü hali uzatmayı planladıklarını açıkladı. İngiliz yayın kuruluşu 'ye röportaj veren Başbakan Manuel Valls, 'da 23 Nisan-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar 'in uzatılacağını duyurdu. "Demokrasiyi korumak için önlem almak gerekiyor, seçimlere OHAL altında gireceğiz" diyen Başbakan Valls, Paris ve Nice saldırılarının kendisi de dahil olmak üzere tüm ulusu kalıcı olarak etkilediğini belirtti. Öte yandan Paris'teki sokak olaylarına in müdahalesi yine sert oldu. Hükümeti eden barışçıl göstericilere biber gazı ve coplarla müdahale eden polis çok sayıda eylemciyi hastanelik etti.

CANI NASIL İSTERSE...
Geçen hafta Paris Belediyesi tarafından fahri hemşehri ilan edilen ve Fransız Gazetesi Le Monde'ye yazdığı yazıda "Türkiye'de demokrasi düşünce özgürlüğü yok oluyor. Avrupa, Türkiye'deki zulmü müsaade ediyor. Gençler yok ediliyor" diye Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden Can Dündar ise Paris'teki olaylarını görmezden geldi. Türkiye'de en ufak sokak olayında hükümet hakkında yalanlar yazmaktan kaçınmayan Dündar'ın bu kendi ülkesini aşağılayan ikiyüzlü tavrı gözlerden kaçmadı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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