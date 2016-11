Paris can çekişiyor

Başbakan Manuel Valls , 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris terör saldırılarını anma etkinliklerinin ardından olağanüstü hali uzatmayı planladıklarını açıkladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC 'ye röportaj veren Başbakan Manuel Valls, Fransa 'da 23 Nisan-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar OHAL 'in uzatılacağını duyurdu.diyen Başbakan Valls, Paris ve Nice saldırılarının kendisi de dahil olmak üzere tüm ulusu kalıcı olarak etkilediğini belirtti. Öte yandan Paris'teki sokak olaylarına polis in müdahalesi yine sert oldu. Hükümeti protesto eden barışçıl göstericilere biber gazı ve coplarla müdahale eden polis çok sayıda eylemciyi hastanelik etti.Geçen hafta Paris Belediyesi tarafındanilan edilen ve Fransız Gazetesi Le Monde'ye yazdığı yazıda "Türkiye'de demokrasi düşünce özgürlüğü yok oluyor. Avrupa, Türkiye'deki zulmü müsaade ediyor. Gençler yok ediliyor" diye Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden Can Dündar ise Paris'teki şiddet olaylarını görmezden geldi. Türkiye'de en ufak sokak olayındaDündar'ın bu kendi ülkesini aşağılayan ikiyüzlü tavrı gözlerden kaçmadı.