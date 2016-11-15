Paris can çekişiyor

Fransa’da OHAL Mayıs 2017’ye kadar uzatıldı. Paris sokaklarına inen gençleri polisler tekmeyle hastanelik etti. 5 gün önce Paris’te fahri vatandaş ilan edilen Can Dündar ise yeni şehrindeki şiddete gık çıkaramadı
Fransa'da Başbakan Manuel Valls, 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris terör saldırılarını anma etkinliklerinin ardından olağanüstü hali uzatmayı planladıklarını açıkladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj veren Başbakan Manuel Valls, Fransa'da 23 Nisan-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar OHAL'in uzatılacağını duyurdu. "Demokrasiyi korumakiçin önlem almak gerekiyor,seçimlere OHAL altındagireceğiz" diyen Başbakan Valls, Paris ve Nice saldırılarının kendisi de dahil olmak üzere tüm ulusu kalıcı olarak etkilediğini belirtti. Öte yandan Paris'teki sokak olaylarına polisin müdahalesi yine sert oldu. Hükümeti protesto eden barışçıl göstericilere biber gazı ve coplarla müdahale eden polis çok sayıda eylemciyi hastanelik etti.
CANI NASIL İSTERSE...
Geçen hafta Paris Belediyesi tarafından fahri hemşehri ilan edilen ve Fransız Gazetesi Le Monde'ye yazdığı yazıda "Türkiye'de demokrasi düşünce özgürlüğü yok oluyor. Avrupa, Türkiye'deki zulmü müsaade ediyor. Gençler yok ediliyor" diye Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden Can Dündar ise Paris'teki şiddet olaylarını görmezden geldi. Türkiye'de en ufak sokak olayında hükümet hakkındayalanlar yazmaktan kaçınmayan Dündar'ın bu kendi ülkesini aşağılayan ikiyüzlü tavrı gözlerden kaçmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.