Mursi hakkındaki idam kararı bozuldu

Mısır'daki darbenin ardından tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararı temyiz mahkemesi tarafından bozuldu.

Reuters ve AFP'ye konuşan Mısırlı yargı kaynakları, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından tutuklanan Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararının temyiz mahkemesi tarafından bozulduğunu aktardı.

'Vadi'n-Natrun Hapishanesi Olayı' olarak da bilinen 'hapishaneler baskını' davasında idam cezasına çarptırılan Mursi'nin yeniden yargılanması talep ediliyor.

Böylece, daha önce başka davalardan müebbet hapis cezası alan Mursi hakkında verilmiş herhangi bir idam cezası kalmadı.