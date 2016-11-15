Kaşlarıyla servet kazanıyor

Kalın kaşlarıyla sosyal medyada eleştirilen model Natalia Castellar (17) sonunda isyan etti! Kaşları sayesinde servet kazanan Castellar, şunları söyledi: "Küçükken kaşlarımla dalga geçildi. Şimdi bu eleştiriler umrumda bile olmuyor. Çünkü, kaşlarım bana farklı bir hava katıyor."